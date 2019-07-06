اليوم العالمي للقبلة..خبيرة توضح كيفية للزوجين إتقان "التقبيل": "البوس فن"

يحتفل العالم اليوم، باليوم العالمي للقبلات، وهو يوم للاحتفال بتبادل القبلات، ودشن الإنجليز في نهاية القرن الـ 19 هذا اليوم للاحتفال باليوم العالمى للقبلات، إلا أن الأمم المتحدة لم تعترف بهذا اليوم دوليًا سوى منذ 25 عامًا مضت، وكان يطالب البعض بإعتبار 13 ابريل هو اليوم العالمي للقبلات، حيث يوافق ذكرى أطول قبلة معروفة في التاريخ والتي استمرت 58 ساعة، بين زوجين من تايلاند.

"التقبيل" أحد الجوانب الأساسية في العلاقات الزوجية، ولا يعرف الكثير من الأزواج فوائده، فهو يعزّز الارتياح في العلاقة بين الشريكين ويؤثر في استمراريتها، بحسب الإحصاءات التي كشفت أنّ 59% من الرجال، و66% من النساء، ينهون العلاقة لفشل الطرف الآخر في التقبيل.

وتوضح الدكتورة ساندرين عطالله، استشاري العلاقات الزوجية، في فيديو خاص بموقع "الحب ثقافة"، أهمية القبلات في العلاقات الحميمية، وكيفية إتقان فن التقبيل.

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