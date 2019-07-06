تسبب أمراض القلب.. ابتعد عن هذه الأطعمة بعد الـ 30

يحتاج الإنسان بعد تقدمه في العمر، إلى الابتعاد عن بعض الأطعمة التي يمكن أن تضر بصحته، لا سيما تلك التي تحتوي على نسب عالية من الأحماض الدهنية.

وبعد بلوغ سن الثلاثين، ينبغي أن نتجنب مأكولات قد تضر بالصحة، ورصدها موقع "Healthy Camillion" في التقرير التالي:

الخبز الأبيض

لأنه لا يحتوي على مواد مغذية، إذ تتحول بسرعة إلى دهون يجري تخزينها في الجسم.

المعجنات

المعجنات لأنها تمنع امتصاص الفيتامينات، وتبطىء عمل الجهاز الهضمي.

Advertisements

الفشار

يعتمد البعض على وضع الفشار داخل "المايكرويف"، دون إدراك خطورة ذلك على الصحة، حيث تتحول الزيوت إلى أحماض دهنية مضرة للقلب والأوعية الدموية.

صلصة الصويا

تحتوي صلصة الصويا على نسبة عالية من الصوديوم، التي تستخدم كمحسن للمذاق، ولكن حذرت دراسات منها، نظرا لأنها تحتوي على مواد مسببة للسرطان.

الدايت صودا

تتسبب في تطور الخلايا السرطانية، بالإضافة إلى أنها تسبب الشعور بالإجهاد.

​