فيديو.. حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة تداعب جدها: "البوسة بـ50 جنيه"

قررت سارة صبري حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، الاحتفال باليوم العالمي للقبلات على طريقتها الخاصة، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي تحتضن جدها وتطلب منه تقبيلها.

طلب "سارة" تقبيل جدها قوبل بالرفض، حيث داعبها قائلا "الواحدة بخمسين جنيه"، فحاولت تقبيله في غفلة، ليواجهها مازحًا: "لأ دا إحنا كدا هنعمل فيلم".

وحاز الفيديو على أكثر من 370 ألف مشاهدة، والكثير من تعليقات متابعين "سارة" منها: "هو جدك طيب والنبي قولي لجدو إننا بنموت فيه"، "المحترم وحفيدته المحترمة"، "ربنا يخليهولك ويباركلك في عمره".

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ويحتفل العالم، اليوم، بـ"اليوم العالمي لتبادل القبلات"، حيث يوافق ذكرى أطول قبلة معروفة في التاريخ، والتي استمرت 58 ساعة، بين زوجين من تايلاند.

احتفل الإنجليز بهذا، اليوم، في نهاية القرن الـ19، إلا أن الأمم المتحدة لم تعترف بهذا اليوم دوليًا سوى منذ 25 عامًا مضت.

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