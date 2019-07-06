أسبوع الموضة في باريس يعرض مجموعة من الفساتين المُطرزة بالريش

نتابع مجريات اليوم الثالث من أسبوع الموضة في باريس لأزياء كوتور خريف وشتاء 2019 - 2020، وطغت على المجموعات الجديدة موضة فساتين السهرة المطرزة بالريش الناعم، وبدورنا أردنا أن نجمع لكِ أجمل التصاميم لتتعرفي عن كثب على جديد اتجاهات الموضة العالمية.

فساتين سهرة مطرزة بالريش

- كان الحضور الأكبر لفساتين السهرة المطرزة بالريش لدى دار جيفنشي والتي قدمت تصاميم جريئة مغطاة بالكامل بالريش النافر بعضها أتي بقصات محتشمة وأكمام طويلة تصب في صالح المحجبات.

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- تميزت فساتين السهرة من توقيع المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة بالقصات الناعمة والألوان البناتية الرقيقة، وأكثر ما لفتنا الفستان الديكولتيه Line المزدان بالريش الملون حول منطقة الصدر.

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- سجلت فساتين السهرة السوداء حضورا كبيرا على منصات عروض أسبوع الموضة الباريسي، فاتشحت بها عارضات أسماء كبيرة بحجم ديور Dior، جورج شقرا Georges Chakra وشانيل Chanel وتلك الأخيرة حافظت على الطابع الكلاسيكي المحبب لزبوناتها.

- احتلت فساتين السهرة مستقيمة القصة منصات عروض كوتور خريف 2019، واختارت بعض الماركات أن تزينها بالريش الناعم، وفي مقدمتها أنطونيو جريمالدي، رالف آند روسو وطوني ورد لكن انتبهي فهذا الموديل سيظهر عيوب جسمك إذا كنتِ ممتلئة القامة.

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