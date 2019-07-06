5788 جنيها في الليلة الواحدة.. أستراليا تجهز أماكن للنوم تحت الماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تسعى أستراليا خلال الفترة المقبلة إلى توفير غرف للنوم تحت الماء، يستطيع السائحون استخدامها بكل سهولة في منطقة Great Barrier Reef.

ومن المقرر بناء جسر عائم قبالة جزيرة ليدي موسغريف، مكون من ثلاثة مستويات ومرصد تحت الماء وأماكن إقامة تستوعب ما يصل إلى 24 ضيفًا، إلى جانب منصة للغطس.

وصرحت حكومة ولاية كوينزلاند، إنها ستساهم بمبلغ مليون دولار أسترالي (558400 جنيه إسترليني) في بناء هذا المشروع. وتبلغ تكلفة الإقامة الشاملة لليوم الواحد والليلة حوالي 550 دولارًا أستراليًا (5788 ج مصري)، وفقًا لـ LadBible.

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وتتمتع كل غرفة بإطلالة 360 درجة على الشعاب المرجانية، ومتوقع أن تكون متاحة اعتبارًا من أبريل 2020.

وقالت وزيرة تطوير صناعة السياحة كيت جونز، "إنه من المتوقع أن تجذب الفكرة 16 ألف زائر إضافة إلى السكان المحليين كل عام".

وأوضحت جونز، أنه سيتوفر مرصداً تحت الماء مع إضاءة فوق البنفسجية، بحيث يمكن للزوار رؤية الشعاب المرجانية أثناء الليل، وكذلك ممارسة رياضة الغوص. ويصنع الجسر جزئيًا من مواد معاد تدويرها، مثل حاويات الحليب البلاستيكية المعاد تدويرها، بالإضافة إلى استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية.