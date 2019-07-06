7 أطعمة ومشروبات عليك تناولها على البحر.. تعرف على فوائدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سمية عبد الهادي:

في فصل الصيف تكثر زيارة المدن الساحلية بغرض الاستجمام والتخلص من تعب وإرهاق العمل الذي يكون عادة أساس نفاد طاقة الجسم، وهو الأمر الذي يفضل معه تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تمنح هي الأخرى طاقة ونشاط وتسهم في التخلص من التعب والإرهاق.

ويقدم لكم "الخليج 365" في السطور التالية، بعض الأطعمة والمشروبات التي يفضل تناولها خلال العطلة الصيفية على البحر، للحفاظ على طاقة الجسم والتخلص من إحساس التعب والإرهاق، وفقا للدكتورة مروة كمال، أخصائي التغذية، وذلك في النقاط التالية.

- العسل

يعمل العسل على منح الجسم طاقة ونشاط، كما يعزز من قوة العضلات، ولا يعطي سعرات حرارية مثلما يفعل السكر، لذلك يفضل التركيز على العسل بإضافته إلى المشروبات الطبيعية.

- الموز

مصدر جيد للعديد من العناصر مثل الكربوهيدرات والبوتاسيوم، فهما من أفضل العناصر التي تمنح الجسم طاقة ونشاط. كما أنه يحتوي على فيتامين "بي 6" الذي يعزز من نشاط الجسم ومرونة العضلات.

- الحمص

يساعد الجسم على استعادة نشاطه لكونه يحتوي على عنصر الحديد، الذي ينعش الجسم، ويمكن استخدامه بإضافته إلى الخبز بعد طحنه، أو إلى الخضروات المطبوخة.

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- الأرز البني

يحتوي على مجموعة من المعادن والفيتامينات، مثل "بي 6" الذي يعزز من نشاط الجسم ويشعر الإنسان بالقوة. كما يحتوي على ألياف تساعد الجسم في الحفاظ على القيمة الغذائية المكتسبة من الأطعمة.

- التفاح

يحتوي هذا الطعام على نسبة عالية من الحديد تؤدي بدورها إلى تنشيط الجسم.. كما يبقى التفاح بالمعدة لمدة أطول، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على طاقة الجسم لوقت أطول، فضلا عن احتوائه على مجموعة من المعادن مثل البوتاسيوم الذي يرفع نسبة الطاقة بالجسم.

- مشروب "Gorana"

نبات جورانا يضاف إلى مشروبات الطاقة، لتعزيز نشاط الجسم، ويمكن إضافته كمسحوق إلى العصائر الطبيعية لتقوية الجسم ومنحه الحيوية المطلوبة.

- النعناع

يحتوي على مجموعة فيتامينات من شأنها تعزيز طاقة الجسم، مثل فيتامين "سي" والحديد، كما يحتوي على عنصر البوتاسيوم التي تحافظ على طاقة الجسم لفترة طويلة.