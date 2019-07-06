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احدث العطور النسائية لفصل الصيف

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 يوليو 2019 04:37 مساءً - تبحث كل سيدة عن العطر الانسب لاطلالة صيفية مميزة . اذهبي إلى كافّة المناسبات  وتألقي بـ احدث العطور النسائية  والفوّاحة التي تختارينها من بين مجموعة العطور النسائيّة الجديدة لصيف 2019.

TOM Ford Lost Cherry Eau de Parfum
TOM Ford Lost Cherry Eau de Parfum

 

اختاري احدث العطور النسائية  الجديدة الأنسب لكِ.

 

Gucci The Alchemist’s Garden
Gucci The Alchemist’s Garden  

 

العطور الخفيفة بأريج الزهور


لمحبّات النفحات الورديّة المتناغمة وروائح الورود الورديّة والبيضاء في العطور شاهدي صور احدث العطور النسائية .

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Chanel Chance
Chanel Chance


 

 اختاري شذى الورود وعبق الزهور ونسيم البحر وزخم العود، من احدث العطور النسائية  المنعشة لكِ  لتتميزي في كافة مناسباتك  وتتركين بصمة عطرية فريدة.

Hermes Un Jardin Sur La Lagune
Hermes Un Jardin Sur La Lagune

 

Dolce &Gabbana The Only One

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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