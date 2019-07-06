احدث العطور النسائية لفصل الصيف

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 يوليو 2019 04:37 مساءً - تبحث كل سيدة عن العطر الانسب لاطلالة صيفية مميزة . اذهبي إلى كافّة المناسبات وتألقي بـ احدث العطور النسائية والفوّاحة التي تختارينها من بين مجموعة العطور النسائيّة الجديدة لصيف 2019.
اختاري احدث العطور النسائية الجديدة الأنسب لكِ.
العطور الخفيفة بأريج الزهور
لمحبّات النفحات الورديّة المتناغمة وروائح الورود الورديّة والبيضاء في العطور شاهدي صور احدث العطور النسائية .
اختاري شذى الورود وعبق الزهور ونسيم البحر وزخم العود، من احدث العطور النسائية المنعشة لكِ لتتميزي في كافة مناسباتك وتتركين بصمة عطرية فريدة.
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