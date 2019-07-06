احدث العطور النسائية لفصل الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 يوليو 2019 04:37 مساءً - تبحث كل سيدة عن العطر الانسب لاطلالة صيفية مميزة . اذهبي إلى كافّة المناسبات وتألقي بـ احدث العطور النسائية والفوّاحة التي تختارينها من بين مجموعة العطور النسائيّة الجديدة لصيف 2019. TOM Ford Lost Cherry Eau de Parfum اختاري احدث العطور النسائية الجديدة الأنسب لكِ. Gucci The Alchemist’s Garden العطور الخفيفة بأريج الزهور

لمحبّات النفحات الورديّة المتناغمة وروائح الورود الورديّة والبيضاء في العطور شاهدي صور احدث العطور النسائية . Advertisements Chanel Chance

اختاري شذى الورود وعبق الزهور ونسيم البحر وزخم العود، من احدث العطور النسائية المنعشة لكِ لتتميزي في كافة مناسباتك وتتركين بصمة عطرية فريدة. Hermes Un Jardin Sur La Lagune Dolce &Gabbana The Only One

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