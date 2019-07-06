رسمات أيلاينر مقوس بأسلوب عصري

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 يوليو 2019 04:37 مساءً -

يعتبر الايلاينر من أهم تقنيات المكياج لتحديد العين وابراز جمالها. رسمات الآيلاينر المقوس تبرز بشكل لافت وحيوي من خلال إطلالات النجمات على مواقع التواصل الإجتماعي. فلا بد أن تواكبي خطوات تطبيق احدث صيحة ا لهذا الموسم مع الرسمات المتنوعة والعصرية .

رسمات الايلاينر المقوس العريض



طبّقي رسمات الآيلاينر المقوس العريض بأسلوب عصري مع الخطوط الاستثنائية التي تجعل نظرتك بارزة. فاختاري هذه الرسمات بأسلوب متالق مع الخطوط الهندسية التي تبرز على الجفون العليا للعينين بشكل هندسي يصل الى حدود الحواجب بشكل حيوي ومتجدّد.

الايلاينر المقوس العريض

رسمات الايلاينر المقوس والمترابط



ولتحصلي على نظرة ملفتة في صيف 2019 يمكنك تمرير رسمات الآيلاينر المقوس على الجفون الغلي للعين باللون الأسود المجنح بأسلوب مايا دياب. فهذه الصيحات الجمالية تبرز من خلال تمرير خطوط متعدّدة من الايلاينر المقوس والمترابط مع الرسمات التي تغكي نصف الجبين للحصول على اطلالة جريئة ومشرقة.

الايلاينر المقوس والمترابط

رسمات الآيلاينر المقوس والرفيع



ولا تتخلي في مكياجك عن رسمات الآيلاينر المقوس والرفيع الذي يعد احدث صيحة هذا الموسم. فمرّري خطوط الآيلاينر الرفيع بطريقة بعيدة عن الجفون واحصلي على نظرة استثنائية مع دمجها بالظلال البرونزي البراقة والملفتة للنظر

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الايلاينر المقوس والرفيع

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