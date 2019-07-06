حيل مكياج للعيون المبطنة... لنظرة مشرقة وواسعة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 يوليو 2019 04:37 مساءً - تعدّ تقنية وضع مكياج للعيون المبطنة من أصعب أنواع مكياج العيون نظراً لما لهذه العيون من خاصية تجعل من مكياجها دقيقاً فـ مكياج للعيون المبطنة يتطلب مهارة عالية لتحصلي على عيون مشرقة وواسعة.

مكياج للعيون المبطنة، له قواعده وأصوله، التي تقوم على إبراز العينين الغائرتين، نوعاً ما في الجفون عبر تكثيف خطّ الرموش، وتحديد زاوية العين الخارجيّة، فهذا سوف يظهر عينيك أكثر وسعاً.. إذاً، هناك العديد من حيل المكياج البسيطة التي يمكن أن تتلقنيها بعيداً عن خبراء المكياج والتي ولا تفرض استخدام مستحضرات تجميل باهظة الثمن.

مكياج عيون ناعم من وحي ميغان ماركل



كيف أعرف أن عيوني مبطنة؟

العيون المبطنة



تتميز العيون المبطنة بتدلّي الجفن العلوي فوق زاوية العين وصولاً إلى خطّ الرموش أو أكثر، ما يجعل الجفن يبدو أصغر، فتتصف بوجود طية كبيرة من الجلد فوق العين يلاصق الرموش، مما يجعله يخفي الجفن العلوي المتحرك لتبدو مساحة العين أصغر. كما تبدو العيون المبطنة ناعسة وغير متفتحة بسبب ضغط الطية العيا على العين.

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نصائح تطبيق مكياج للعيون المبطنة

مكياج العيون المبطنة



• تجنّبي مكياج العيون الدخاني الغامق، الذي يجعل العينان تبدوان متقاربتين.

• استخدمي الهايلايتر على عظمة الحاجب، إنّما لا تطبّقيه على كامل الجفن، لأنّه يعزّز طلّة العيون المبطّنة.

• يمكن للعيون المبطّنة أن تبدو مذهلة مع التركيز قليلاً على خطّ الرموش السفلى. جرّبي تطبيق ظلّ العيون على الجفن السفلي، كذلك الماسكارا على الرموش السفليّة.

• تحديد العينين بالآيلاينر

• حدّدي العين بمحاذاة خطّ الرموش، لأنّها يمكن أن تختفي بسهولة تحت الجفن

• الماسكارا: لا تهملي تطبيق الماسكارا، لأنّها تبرز الرموش، وأنت من دون شكّ لا تريدينها أن تختبئ تحت جفونك.



ماسكرا من الألياف الطبيعية لرموش جذابة



خطوات تطبيق مكياج للعيون المبطنة

مكياج العيون المبطنة



• ظلال العيون الفاتحة: اختاري ظلال عيون فاتحة ومات بدون لمعة، حيث يمكنكِ تطبيق ظلال فاتحة على الجفن العلوي المحترك ولون أغمق لتحديد عظمة الحاجب أي الطية الكبيرة فوق العين والتي تظهر أكثر من الجفن العلوي المتحرك.

• الآيلاينر الرفيع المجنح: احرصي على أن يكون الآيلاينر رفيع جداً، ومديه للأعلى قليلاً لتحصلي على آيلاينر مجنح يجعل عينيكِ تبدوان أوسع، ولا تخافي من تجربة الآيلاينر الملوّن الذي يعمل على تكبير العينين.

• الماسكارا المقاومة للماء: استخدمي ماسكارا مقاومة للماء أوغير قابلة للتلطخ، فمن أكثر الصعوبات التي تواجه صاحبات العيون المبطنة هو التصاق الرموش بالجلد فوق العين.

• تحديد الجفن السفلي: لا تنسي تحديد الجفن السفلي بخط رفيع، إما بالقلم أو بظلال العيون كي تبدو عينيكِ أكبر ومحددة أكثر.

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