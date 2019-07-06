كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 يوليو 2019 04:37 مساءً - تفضل السيدات اعتماد مكياج خفيف وناعم للسفر. لا تتطلب رحلات السفر مكياج قوي الذي قد ينعكس سلباً على مظهر البشرة لا سيما في فصل الصيف نتيجة الشمس والتعرق. اليك خطوات تطبيق مكياج خفيف وناعم للسفر، للحصول على مظهر طبيعي وناعم.

خطوات تطبيق مكياج السفر









خطوات تطبيق مكياج للسفر



1. طبقي كريم الأساس بلون قريب من بشرتك للحصول على تغطية مثالية خفيفة، واستخدمي بوردة الوجه لإمتصاص دهون البشرة وتثبيت مكياجك ليدوم طويلاً.



2. استعملي الكونسيلر لإخفاء الهالات السوداء أوأي عيب من عيوب البشرة.



3. ضعي عدة طبقات من الماسكارا لتكثيف وتطويل رموشك.



4. يمكن استخدام خط رفيع من الآيلاينر إن رغبتِ أو تحديد داخل العين بقلم الكحل الأسود أو الملون لتكبير العيون.

عليكِ معرفة أساسيات العناية بجمالك خلال السفر





5. أما ظلال العيون فاستخدمي ألوان فاتحة ناعمة أو يمكنكِ الاستغناء عنها لمظهر طبيعي ناعم.



6. اختاري لون واحد تفضلينه من أحمر الشفاه، أو استخدمي قلم تحديد الشفاه لرسم شفاهك من الخارج وتعبئتها من الداخل مما يمنحكِ أحمر شفاه يدوم طويلاً. كما يمكنكِ استخدام ملمع الشفاه مما يساعد بترطيبها خلال رحلة السفر.

تأكدي من وضع مستلزمات المكياج الأساسية في شنطة مكياج للسفر، مما يسهل عليكِ تعديل مكياجك خلال الرحلة.



وإن كنت تتحضرين للقيام بالسفر في فصل الصيف وتطبيق مكياج خفيف وناعم للسفر، سواء كانت رحلة طويلة أم قصيرة، عليكِ معرفة أساسيات العناية بجمالك خلال الرحلة لتتألقي بمظهر طبيعي مشرق.

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