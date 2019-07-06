إزالة شعر الوجه من دون ألم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 يوليو 2019 04:37 مساءً - تعاني نساء كثيرات من مشكلة الشعر الزائد في الوجه، التي تعد من أسوأ مشاكل البشرة التي تصاب بها المرأة، نظراً الى شكلها المزعج الذي يؤثر سلباً في أنوثة المرأة ومظهر البشرة بشكل عام. وعلى رغم توافر العديد من التقنيات التي تعمل على التخلص من الشعر الزائد في الوجه، إلا أن الخلطات الطبيعية تبقى الحل الأسهل والأوفر للقضاء نهائياً على هذه المشكلة. لذلك، سنقدم لك أقوى الخلطات الطبيعية لإزالة شعر الوجه من دون ألم أو جهد.



خلطة الكركم والحليب



اخلطي ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب السائل وملعقتين صغيرتين من مسحوق الكركم. وحين تحصلين على عجينة متماسكة ولينة، طبقيها على أنحاء وجهك المصابة بالشعر الزائد واتركيها مدة نصف ساعة. بعدها، نظفي وجهك بالغسول وشطفيه بالماء البارد.



خلطة البصل والحبق



أحضري بصلتين صغيرتين وقومي بتقشيرهما، من ثم ضعيهما بالخلاط الكهربائي واطحنيهما جيداً، بعدها أضيفي إليهما قبضة يد من أوراق الحبق الخضراء، وأعيدي طحن المكونات الى أن تحصلي على قوام كالمعجون. ضعي المعجون على الشعر الزائد في وجهك واتركيه مدة 20 دقيقة. واغسلي من ثم وجهك وشطفيه بالماء البارد.



خلطة اللبن الزبادي والكركم



امزجي القليل من مسحوق الكركم مع كمية مناسبة من اللبن الزبادي، بحيث تحصلين على خليط متجانس. طبقي الخليط على مناطق الوجه التي يوجد فيها الشعر الزائد، واتركيه لمدة ربع ساعة. من ثم، قومي بفرك خفيف لبشرتك للتخلص من الخليط وشطفي وجهك بعدها بالماء البارد.

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خلطة البابايا والكركم



اهرسي ثمرة ناضجة من البابايا وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من الكركم المطحون. حركي المكونات جيداً وطبقيها على بشرة وجهك واتركيها لمدة نصف ساعة. من ثم، دلكي بشرتك بحركات دائرية للتخلص من الخليط وشطفي وجهك بالمياه الباردة.

نصائح بعد إزالة شعر الوجه



نصائح بعد إزالة الشعر الزائد في الوجه



- بعد إزالة الشعر الزائد من الوجه، تجنبي استخدام أي صابون معطر، لأنه قد يسبب الاحمرار والتهيج لبشرتك.

- احرصي على عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة بعد إزالة شعر الوجه، وذلك منعاً لإصابة بشرتك بالبقع الداكنة والتصبغات.

- استخدمي الكريمات المهدئة بعد إزالة شعر الوجه، وتجنبي استخدام أقنعة الوجه.

- بعد إزالة شعر الوجه، احرصي دوماً على تشطيف وجهك بالماء البارد، ومن ثم تجفيفه بفوطة قطنية ناعمة.

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