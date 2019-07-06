أبرز صيحات شعر من أسبوع الموضة للهوت كوتور 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 يوليو 2019 04:37 مساءً - تفننت دور الأزياء العالمية في ابتكار أكسسوارات الشعر التي أطلقتها في أسبوع الموضة في باريس لخريف 2019، فتراوحت بين الغريبة جداً والأنيقة. أما تسريحات الشعر فهيمنت عليها التسريحات الناعمة والمشدودة كتسريحة الكعكة وتسريحة ذيل الحصان.

وفي ما يلي، جولة على أبرز صيحات الشعر التي ظهرت في الأيام الأولى من أسبوع باريس للهوت كوتور 2019.

تسريحات ذيل الحصان

Xuan



بالإمكان القول، أن تسريحات ذيل الحصان، بمختلف أشكالها، كانت الحاضر الأبرز في الكثير من عروض أسبوع الموضة الباريسي 2019، في مقدمها تسريحات ذيل الحصان المنخفضة المبللة التي اعتمدتها دار شانيل chanel، والتي ركزت فيها على الفرق الوسطي من خلال سحب الغرة العريضة مع الشعر الى الخلف. كذلك الأمر بالنسبة الى دار Farhad Re ، حيث اعتمدت تسريحة ذيل الحصان بأسلوب منخفض مع الفرق النصفي. بالإضافة الى تسريحة الكعكة المرتفعة الملفوفة بالضفائر الصغيرة، التي ظهرت في عرض دار Dior، وإنما ظهرت مغطاة بأكسسوارات الشعر المخرمة. أما دار XuanK فاعتمدت تسريحات الشعر المنسدلة على الظهر مع الغرة النصفية المبللة المسحوبة الى الخلف.

أكسسوارات شعر غريبة

Farhad Re



من جهة أخرى، احتلّت أكسسوارات الشعر الغريبة حيزاً كبيراً في عروض الأزياء التي أُقيمت في بداية أسبوع الموضة الباريسي 2019، في مقدمها دار Miu Miu التي ظهرت جميع عارضاتها بقبعات الفروسية ذات الطبقات المتعددة، المقلمة وذات اللون الواحد. وما كان غريباً ولافتاً جداً صيحة أكسسوارات الشعر التي ظهرت في عروض Aganovich، والتي كانت عبارة عن شعر مستعار ابتكره مصفف الشعر الياباني تومي كونو. في وقت، اختارت دار Schiaparelli غطاء الرأس الداكن الذي غطى كامل الشعر، كما استخدمت ملحقات الشعر الملونة التي أتت مطابقة للون الأزياء والأظافر. كذلك، اعتمدت دار ديور القبعات السوداء الكلاسيكة الفخمة، إضافة الى الشبك الأسود التي غطى شعر العارضات ووجههن. ولم تغب أكسسوارات الشعر أيضاً عن عروض دار Armine Ohanyan، التي اعتمدت تسريحات الشعر المسحوبة الى الخلف مع الأكسسورات التي كانت عبارة عن أغطية تول ملونة مطابقة لأسلوب وألوان الملابس.