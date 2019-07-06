أسباب تساقط الشعر وطرق معالجته

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 يوليو 2019 04:37 مساءً - تساقط الشعر مشكلة شائعة بين العديد من النساء، وهي تعود الى أسباب عدة، صحية في معظمها، وهي تؤثر بشكل كبير على مظهر الشعر، حيث يصبح خفيفاً ويفقد مظهره المتألق والجذاب.

ولتفادي مشكلة تساقط الشعر، سنعرفك الى أسباب تساقط الشعر، والى أقوى الخلطات الطبيعية التي تعالج هذه المشكلة.



أبرز أسباب تساقط الشعر

- الحمل والولادة: تعاني المرأة من تساقط الشعر بعد الولادة، إلا أن هذا الأمر يكون موقتاً ويزول بعد ولادة طفلها بفترة غير طويلة. إلا أنه يجب اتباع نظام غذائي سليم يعوّض الجسم ما فقده من عناصر غذائية، سواء في فترة الحمل أو الولادة.

- نقص البروتين: إن انخفاض مستوى البروتين في جسم المرأة، بنوعيه النباتي والحيواني يؤدي الى تساقط الشعر، بالتالي احرصي على استهلاك الأطعمة الغنية بالبروتين، لا سيما اللحوم والدجاج والأسماك.

- نقص الفيتامين B: إن نقص الفيتامين B في الجسم يؤدي الى تساقط الشعر بكثرة، لذلك احرصي دائماً على تناول الخضار الغنية بالنشا والمكسرات والأفوكادو، إضافة الى الأسماك واللحوم.

أسباب تساقط الشعر



خلطات طبيعية لعلاج تساقط الشعر



خلطة الزيوت

امزجي كميات متساوية من الزيوت التالية: زيت جوز الهند، زيت اللوز، زيت الزيتون وزيت الخروع. من ثم، طبقي خليط الزيوت هذا على شعرك، مع الحرص على تدليكه جيداً، واتركيه لمدة ساعة كاملة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

إن تدليك شعرك بهذه الزيوت سيعزز تدفق الدم في بصيلات الشعر وفروة الرأس، ويزيد من قوة جزور الشعر، مما يحد من تعب الشعر ويمنع تساقطه.



خلطة بذور الكتان

اخلطي كوباً من الماء وملعقة واحدة من بذور الكتان المطحون، وواظبي على شرب كوب يومياً من هذا الخليط. إذ إن هذه البذور غنية بالأحماض وأوميغا 3 التي تحد من تساقط الشعر وتساهم في نموه.

كذلك، بإمكانك تطبيق زيت بذور الكتان على شعرك مرتين أسبوعياً، فهو يعد علاجاً فاعلاً لمشكلة تساقط الشعر.

علاج تساقط الشعر



خلطة زيت الزيتون والبيض

امزجي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الطبيعي مع بياض بيضة واحدة. وحين يصبح الخليط متماسكاً بعض الشيء، طبقيه على شعرك ولفيه بمنشفة أو غطيه بغطاء بلاستيكي مخصص للشعر. وبعد مرور ساعة كاملة، اغسلي شعرك بالشامبو وشطفيه بالماء البارد.

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