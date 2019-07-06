ماسك للشعر المصبوغ يحميه من التلف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 يوليو 2019 04:37 مساءً - يتعرّض الشعر المصبوغ عند تغيير اللون إلى مواد كيمائية قاسية تؤدي إلى إرهاق جذوره وتلفها. فالصبغة تحتوي على مكوّنات مضرّة بصحة الشعر، تضعفه وتجعله هدفاً سهلاً للتقصّف والتساقط وغيرهما من المشاكل التي تهدد نضارته وإشراقه.



ولأن السيدات غالباً ما يعمدن إلى صبغ شعرهن، سواء بهدف إخفاء الشعر الأبيض أو بهدف التغيير ومواكبة صيحات الشعر الرائجة، لا بد من أن يكون روتين العناية بالشعر أمراً أساسياً في حياتهن اليومية.



في ما يأتي بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنك تحضيرها في المنزل وتطبيقها بسهولة.



ماسك الشعر من إكليل الجبل وزيت الزيتون

ماسك إكليل الجبل



بفضل تركيبتها الغنية واحتوائها على عناصر مغذية للجسم بشكل عام، تساعد عشبة إكليل الجبل في تحفيز نمو الشعر وحمايته من التقصّف والتساقط. أما زيت الزيتون ففوائده كثيرة ولعلّ أبرزها قدرتها على ترطيب الشعر من الجذور حتى الأطراف وحمايته من التلف والتساقط.



لتحضير هذه الخلطة، ضعي في وعاء نظيف ربع كوب من زيت الزيتون الفاتر وأضيفي إليه بضع قطرات من خلاصة إكليل الجبل. اخلطي المكوّنين جيداً حتى يصبحا مزيجاً واحداً، طبقي المزيج على شعرك كقناع لمدّة نصف ساعة ثم اغسليه بالماء الفاتر والشامبو ذات التركيبة الناعمة.

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ماسك الشعر من الزيوت الطبيعية



لم تعد خفية قدرة الزيوت الطبيعية على ترطيب الشعر وتغذيته وحمايته من المشاكل التي تهدّده نتيجة العوامل البيئية والصحيّة والعادات اليومية السيئة. في الخلاط الكهربائي، ضعي مقدار نصف فنجان من زيت الزيتون وكمية مماثلة من زيت الجوز وزيت الجوجوبا وزيت السمسم. أضيفي إلى الزيوت كوباً من العسل الطبيعي وملعقة من زبدة الشيا. دعي الخلاط يعمل حتى تحصلي على مزيج متجانس تستخدمينه قناعاً لمدة نصف ساعة على شعرك المبلّل. اغسلي الشعر جيداً بالماء الفاتر والشامبو ذات التركيبة الناعمة.



ماسك الشعر من البيض والزبادي



يحتوي الزبادي على أحماض تساعد في تقوية الشعر وتعزيز متانته، كما يحتوي البيض على مكوّنات مرطّبة للشعر. لتحضير ماسك البيض والزبادي أنت بحاجة إلى صفار بيضة واحدة وملعقتين من الزبادي وملعقتين من زيت الزيتون. ضعي المكوّنات في وعاء واخلطيها حتى تصبح مزيجاً واحداً ومتماسكاً. وزّعي المزيج على شعرك واتركيه لمدة نصف ساعة قبل غسله بالماء الفاتر والشامبو ذات التركيبة الناعمة.

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