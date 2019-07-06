زوجة عزت أبو عوف تستعيد ذكرياتها معه بصورة رومانسية: "حب العمر كله"

لم تكن تعلم أميرة أبو عوف، وهي توثق بكاميرتها قبلتها على جبين زوجها الفنان عزت أبو عوف، أنها تخلد ذكرى لحظة ستحرم منها إلى الأبد بعد رحيل حبيبها، لتعيد مشاركتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

"حب العمر كله.. الزوج والأب والصديق..عشرة 25 سنة"، بهذه الكلمات الموجزة لخصت "أميرة" حبها لزوجها الراحل عزت أبو عوف، لتتلقى مئات التعليقات من متابعيها الذين رددوا لها الدعاء بالصبر والسلوان على فراق حبيبها.

أميرة هي الزوجة الثانية للفنان الراحل عزت أبو عوف، الذي عاش قصة حب مع زوجته "فاطيما" ليؤثر رحيلها في حياته، فأصيب بنوبات اكتئاب شديدة وحالة من عدم الاتزان دخل على إثرها مصحات نفسية، بحسب حديثه سابقًا مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساء".

أصبحت "أميرة" مديرة أعمال "أبو عوف" التي عملت معه ما يقارب الـ18 عامًا، هي السيدة التي رأها أنها تستطع فهمه ومشاركة ما تبقى من عمره: "ملقتش أحسن منها.. زوجة صالحة تساعدني إني أكمل اللي فاضل من عمري"، بحسب ما ذكره الفنان الراحل في حديث سابق له مع برنامج "بالعربي ET"، المذاع على قناة "MBC مصر".

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لم تتردد "أميرة" من إبداء موافقتها في الزواج من "أبو عوف" والوقوف بجانبه، وحتى إن كان ما زال يتحدث عن قصة حبه لزوجته الراحلة "فاطيما"، وصورها تملأ جدران المنزل الذي عاشت فيه مع الفنان الراحل بعدما تزوجته في سبتمبر من عام 2015.

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وبالتزامن مع الوعكة الصحية التي ألمت بعزت أبو عوف قبل رحيله، ترددت بعض الأنباء حول وقوع خلافات بين شقيقاته الأربع وزوجته الثانية، حيث رفضن زيارتها له في المستشفى، ليظل بين أبناءه وشقيقاته، وبعض المقربين.

وظهرت "أميرة" في عزاء زوجها عزت أبو عوف، بعدما غيبه الموت الإثنين الماضي، فتحدثت في تصريحات لـ"هن" خلال تواجدها بالعزاء معلقة على الأنباء التي ترددت حول خلافات مع شقيقات زوجها، دون توضيح أو الحديث عن حقيقتها: "خلافات إيه بس اللي الناس بتقولها، وإيه أصلا في الدنيا ممكن يمنعني مجيش عزا جوزي.. ده عزت".

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