وسط أمواج الغردقة الساحرة.. راموس وزوجته يتناولان مشويات السي فود

تفرض أخبار سيرجيو راموس نجم فريق ريال مدريد الإسباني، نفسها على مواقع الأخبار والتواصل الاجتماعي المصرية، منذ زيارته هو أسرته إلى مدينة الغردقة، حيث يقضي هناك عطلته الصيفية.

وفي ظهر يوم جديد يستمتع به راموس برفقة زوجته بيلار روبيو سيرجيو، بجمال الغردقة الساحر، تناولا وجبة غداء من مشويات "السي فود" على متن لانش سياحي خاص أثناء زيارتهما لجزيرة الجفتون بشواطئ الغردقة.

صور.. راموس يستمتع بجمال جزيرة الجفتون في الغردقة بصحبة أسرته

وأعرب راموس عن انبهارة بجمال وسحر الغردقة، متمنيًا للمنتخب المصري الفوز بالبطولة الأفريقية.

كان نجم فريق ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس وصل إلى مدينة الغردقة مساء الثلاثاء الماضي وبرفقته أسرته، في زيارة تستغرق 5 أيام بدعوة خاصة ضيافة رجل الأعمال كامل أبو علي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر ومالك عدة منتجعات سياحية.

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من جانبه، أشار كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر والمستضيف للاعب وأسرته، أن زيارة النجوم والمشاهير إلى مدينة الغردقة ونشر صورها في وسائل الإعلام الدولية والمحلية، تبعث رسالة للعالم مفادها أن مصر بلد الأمن والأمان، ويسهم ذلك في تنشيط القطاع السياحي.

واصل سيرجيو راموس نجم فريق ريـال مدريد الإسباني ومنتخب إسبانيا رحلاته السياحية بصحبة زوجته "بيلا روبيو"، إلى جزيرة الجفتون بالغردقة للاستمتاع بإجازتهما.

وزار راموس محمية جزيرة الجفتون حيث جرى تجهيز مركب سياحى خاص للقيام بالرحلة، ضمن جولته السياحية في البحر الأحمر.

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