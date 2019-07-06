قيمتها 38.3 مليار دولار.. القضاء يقر أغلى تسوية طلاق في التاريخ

أقر قاضي تسوية اتفاق لطلاق جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، من زوجته ماكينزي، لتحصل على أسهم في شركة أمازون تصل قيمتها إلى 38.3 مليار دولار، وهو ما عرف إعلاميا بأغلى طلاق في التاريخ.

وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" نقلًا عن وكالة بلومبرج، أن أمازون، وهي أكبر شركة للبيع بالتجزئة في العالم، ذكرت في أبريل الماضي، إن أربعة بالمئة من أسهمها المتداولة، أي 19.7 مليون سهم، ستصبح مسجلة باسم ماكينزي بيزوس بعد موافقة المحكمة على الطلاق.

ويذكر أنه في يناير الماضي، أعلن أغنى زوجين طلاقهما، في بيان مشترك عبر "تويتر"، وهو الأمر الذي أثار قلق البعض من أن ينتهي الحال بحصول "بيزوس" على حق أقل في التصويت أو أن يبيع هو أو زوجته كميات كبيرة من الأسهم.

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وأفادت بلومبرج، أمس الجمعة، إن "بيزوس" سيحتفظ بحصة قدرها 12 بالمئة بقيمة 114.8 مليار دولار وسيظل أغنى أغنياء العالم، بينما ذكرت "ماكينزي" إنها ستمنحه قوتها التصويتية بموجب ملكيتها للأسهم.

وتعهدت "ماكينزي" في مايو الماضي بالتبرع بنصف ثروتها للأعمال الخيرية في إطار حملة (جيفينج هيلب)، التي أعلنها الملياردير وارين بافيت وبيل جيتس أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت عام 2010.

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