محمد صلاح يعتذر عن حضور زفاف ابنة خاله غدا: هزورك في أقرب وقت

رغم شغف الملايين حول العالم بالساحرة المستديرة، إلا أن لاعبي كرة القدم يفتقدون جزءا مهما في حياتهم الشخصية، فدائما ما يقضون أيامهم في المعسكرات التدريبية، بعيدا عن زوجاتهم وأسرهم.

ومنذ انضمام محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، لمعسكرات المنتخب الوطني، ضمن فعاليات بطولة كأس الأمم أفريقيا 2019، لم يلتقي زوجته ماجي صادق، أو يحضر أي مناسبة لعائلته.

ماجي صادق، زوجة محمد صلاح، كانت تلازم منزل أسرته في قرية نجريج الواقعة بمحافظة الغربية، استعدادًا لفرح ابنة خاله، المقرر عقده غدًا، الأحد 7 يوليو، في إحدى القاعات.

وحصلت "الوطن" على نسخة من دعوة حفل الزفاف، التي انتهت أيضًا بتهنئة من محمد صلاح للعروسين.

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وعلمت "الوطن" من مصادر مقربة من اللاعب العالمي، أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالعروس، ابنة خاله، لتهنئتها بالزفاف، وقدم لها اعتذاره عن عدم حضوره بسبب تواجده مع المنتخب الوطني، الذي يستعد اليوم لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا، في استاد القاهرة الدولي.

ووعد محمد صلاح، ابنة خاله بزيارتها في منزل الزوجية، بقرية نجريج، في أقرب فرصة.

وتحرص ماجي صادق، على ملازمة أسرة صلاح، فهي لم تراه منذ أن أتى إلى مصر، بعدما حصل نادي ليفربول الإنجليزي، على نهائي دوري أبطال أوروبا، ومن وقتها عاد اللاعب العالمي إلى مصر، وقضى إجازة قصيرة في مدينة الجونة بالبحر الأحمر، وبعدها انضم إلى معسكر المنتخب استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا، التي تجرى حاليًا.

كما لم تستطع ماجي صلاح، من التواجد مع زوجها أثناء عيد ميلاده الذي وافق 15 يونيو الماضي، فاكتفت فقط بمكالمة تليفونية، بحسب ما كشفت مصادر لـ"الوطن"، وقتها.

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