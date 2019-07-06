الامارات | «طيران الإمارات» تقدم 11 مليون قطعة شوكولاتة كل عام

شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران الإمارات» تقدم 11 مليون قطعة شوكولاتة كل عام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستورد طيران الإمارات كل عام ما يزيد على 11 مليون حبة شوكولاتة فاخرة من جميع أنحاء العالم، تقدمها لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، وتستخدمها لتحضير أنواع متعددة من الحلويات ليستمتع بها ركابها في جميع الدرجات. وتشكل هذه الحلويات جزءاً من تجربة تناول الطعام الفاخرة التي تشتهر بها الناقلة، والمحضَّرة على أيدي طهاة عالميين.

ويستمتع المسافرون مع طيران الإمارات في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال بتذوق أشهى أنواع الشوكولاتة والحلويات التي تحم

ل 8 علامات تجارية مختلفة من 6 دول. ويتم اختيار هذه الشركات لإتاحة الفرصة أمام العملاء لتذوق الشوكولاتة الفاخرة من جميع أنحاء العالم، فضلاً أيضاً عن الحلويات المحلية الإماراتية، وتقوم الناقلة بتغيير أنواع الشوكولاتة التي تقدمها كل 3 أشهر لتوفير تجربة أغنى للمسافرين الدائمين.



وتقدم طيران الإمارات الشوكولاتة على جميع رحلاتها، حيث تشكل نكهة ختامية للوجبات ذات الأطباق المتعددة والمستوحاة من البيئة المحلية التي تشملها تجربة تناول الطعام على الطائرة. وتقدم الناقلة قطعتين من الشوكولاتة وتشمل النكهات: كريمة القهوة، برالين اللوز، 70% جواناجا الداكنة، توفل الليمون الأبيض، كاكاو نيبس الداكن، بيتاشيو برالين، والشوكولاتة مع ملح كوزكو ونبس.

ويستمتع المسافرون في الدرجة الأولى بتذوق مزيد من أنواع الشوكولاتة في السلة الموجودة داخل جناحهم ومن ضمنها شوكولاتة باتلر من أيرلندا بنكهات متعددة تشمل: الشوكولاتة البيضاء مع التوت وشوكولاتة الحليب مع العسل.

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وتقدم طيران الإمارات في جميع الدرجات حلويات بالشوكولاتة وشراب الشوكولاتة. ويوزع أفراد الطاقم في الرحلات الطويلة قطع الشوكولاتة والمصاصات على الأطفال خلال مواسم الأعياد. وتقدم الناقلة أيضاً في الصالون الجوي على طائرة الـA80 شوكولاتة «إم آند إمز» M&Ms وكعك الشوكولاتة وغيرها.