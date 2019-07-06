توقعات الأبراج تخبرنا بحظوظ المنتخب.. هدف في مرمى الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

يترقب ملايين المصريين مبارة المنتخب المصري مع نظيره الجنوب أفريقي في ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام الليلة باستاد القاهرة الدولي. وخلال الصفحات التالية؛ نكشف ما تقوله لنا الأبراج وحظوظ اللاعبين خلال المباراة اليوم، وفقًا للدكتورة رانيا شارود، الخبير في عالم الفلك والأرقام.

- توقعات الأبراج عن فوز المنتخب

توضح شارود حظوط المنتخب المصري، ووضعه الفلكي مع الأرقام، بالإضافة إلى حظوظ اللاعبين المشاركين في المباراة. في البداية، تقول الخبيرة في علم الأرقام، أنه حسب تاريخ اليوم 6-7-2019، فإن الرقم 7 الذي يرمز لشهر يوليو يرتبط بالفراعنة، كما يرمز إلى الخير، والفرج، والحظ، وفقًا لما تقوله.

أما الرقم 6، فهو يدل على الحكمة، والعدل، والهدوء، خصوصًا من ناحية التحكيم، وسيكون اللاعبون في تناغم.. وسينعكس ذلك إيجابيًا على نتيجة المباراة بفوز المنتخب 2 - 1.

- محمد صلاح (برج الجوزاء):

بحسب علم الأرقام والفلك، ومن واقع تاريخ ميلاد محمد صلاح 15 يونيو (برج الجوزاء)، ووجود كوكب المشتري في برجه هذا اليوم مما يزيد من السعادة والمرح، وهو اليوم في حالة نشاط وحيوية بعد حالة من الإرهاق.

ويتمتع اليوم بالابتسام والمرح، وهو اليوم أيقونة اللعب مثل الفراشة داخل الملعب خصوصًا مع وجود رقم 6، ويمكن أن يحرز أهداف في بداية المباراة، للتفاؤل والطاقة والهدوء.

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- محمود ترزيجية (الميزان):

برج الميزان اليوم في حالة من الاتزان العام والهدوء والتخطيط بشكل مميز.

- محمد النني ومروان محسن (برج الثور):

برجكما يخبرنا بتردد في الكثير من الأمور، لكن الحظ حليفكم اليوم، لكن لابد أن تطور من ذاتك في الملعب ولا تيأس، ومن المتوقع إحراز هدف.

- محمود علاء وأحمد حجازي (برج الدلو):

توجد حالة كبيرة من النشاط والذهن الصافي، مما يترتب عليه الوصول إلى نتائج مبهرة، وهذا بسبب وجود كوكب أورانس على برجك خلال شهر7، ما يجعلك في حالة جيدة من التركيز، ويبرزك بين الآخرين.

- محمد الشناوي - (برج القوس):

أنت اليوم في حالة جيدة، لكن احذر الضغوطات، سيتلقى مرماك هدفا لكن لا تفقد حماسك، ولا تجعل الأجواء السلبية تسيطر عليك.