"جمال" يطلب استرداد ابنته من زوجته الألمانية: مش عاوزها تتربى على جو البوي فرند

بعد زواج استمر نحو 6 سنوات، أقام "جمال.ن"، 41 عامًا، دعوى إسقاط حضانة حملت رقم 1033/2019، ضد زوجته حاملة الجنسية الألمانية، بعدما رفضت تنفيذ حكم برؤية ابنته، وعزمها على السفر برفقة طفلته الوحيدة إلى ألمانيا.

ارتباط عن حب وقع بين الزوجين قبل أن تنتهي علاقتهما بالطلاق إثر خلافات عديدة جرت بينهما، يروي جمال لـ"هن": "اتعرفت عليها خلال عملي في أحد الفنادق بشرم الشيخ وحبينا بعض واتجوزنا وسافرنا فترة قعدنا في ألمانيا لحد ما رزقت ببنتي جودي، وبعد ما كبرت شوية رجعت لأني كنت عايزها تتعلم عربي وتعيش في بلدها مصر".

وأضاف: "وافقت زوجتي على العودة معي وبالفعل رجعنا وعملنا مشروع أنا وهي وحياتنا كانت ماشية كويس".

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خلافات مالية دبت بين الزوجين، أثرت على حياتهما الشخصية وأدت إلى الانفصال، يضيف الأب: "بعد فترة بدأت زوجتي تتدخل في كل حاجة بحكم أن مشاركتها المادية الأكبر في المشروع وده خلانا نختلف وطلبت الانفصال، وبالفعل طلقتها على وعد منها إنها تفضل في مصر وأشوف بنتي بشكل طبيعي، في أول سنة كانت العلاقة كويسة ومحترمة لكن بعد كدا بقت تبعد البنت عني وبترفض إنها تبات معايا أو تقعد عند والدتي في الإجازات، وبعد كدا منعتها عني نهائيا، لكني كنت بشوفها في المدرسة كل فترة".

قلق من اصطحاب الطفلة للحياة في الخارج، يوضح: "من فترة عرفت إنها بتصفي البيزنس بتاعها في مصر وعايزة تاخد البنت وترجع، ورافض أصلا إنها تربي البنت بالطريقة بتاعت الأجانب، وبنتي تكون عارفة إن أمها عندها بوي فريند والجو ده.. أنا عارف إنها كانت غلطة من الأول إني اتجوزتها لكن أنا عايز بنتي تتربى في حضني وفي بلدها".

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