منها عصير الجزر.. مشروبات تساعد على إنقاص الوزن الزائد

يلجأ البعض إلى العديد من الطرق لإنقاص الوزن مثل تناول كميات من الطعام تحتوي على سعرات حرارية قليلة، أو اتباع نظام غذائي قاسي.

ويساعد تناول بعض المشروبات على إنقاص الوزن، وتساعد على حرق السعرات الحرارية، منها كما ذكرها موقع "daily medical".

عصير الجزر

يوفر عصير الجزر مجموعة فيتامينات "ب"، والتي تبلغ 12 فيتامين، وتساعد على حرق الجلوكوز والسكر الزائد في الجسم.

عصير السبانخ

عصير السبانخ مصدر رائع للألياف التي تعزّز الإحساس بالشبع، وتساعد على ضبط الشهية.

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شاي الورد

من أفضل المشروبات التي تساعد على حرق الدهون.

الشاي الأخضر

كل كوب من الشاي الأخضر يحرق أكثر من 10 سعرات حرارية، إلى جانب أنه يزيد من قدرة الجسم على التخلص من الدهون.

سموثي النعناع والكزبرة

من المصادر الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة والعناصر، التي تهدئ الإحساس بالجوع وتضبط الشهية.

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