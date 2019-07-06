تنتظرك أجواء متوترة خلال هذا الأسبوع

مهنياً:لا تزال تاثيرات كسوف الشمس ضاغطة وسلبية تسبب لك المشاكل والمعاكسة الكاملة ما يجعلك ضائعا ومتوترا لذلك تجنب المناورات بالاضافة الى تاثيرات القمر التي تستفزك وتتحداك يومي السبت والاحد مع وجود القمر في العذراء الذي يسبب لك التراجع الصحي والمهني ويحمل لك الكثير من الواجبات العائلية والصحية فترة محيرة تطلب منك ان تفكر قبل ان تاخذ اي خطوة ومن الضروري ان تكون واعيا وناضجا وحذرا بالتعامل مع الظروف التي تسبب بسؤ تفاهم وتوتر واجواء متقلبة كن ذكي كي لا تقع في فخ التجاذبات والاستفزازات. وانتبه لبعض الالتباس والغموض ولا ترضى بقرارات غير واضحة ولا تدخل في مخططات مجهولة لكن بالرغم من التناقضات والتغييرات والمفاجآت المهنية والمالية سوف تفرح باجواء التجدد والفوائد الكبيرة ومجالات التسوية والحلول التي تقطفها تحت تاثيرات القمر من برج الميزان الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان والذي يدعوك الى الاهتمام في المعاملات العقارية والاستشفائية والادارية والمصرفية لذلك يجب عليك انت تضع مصلحتك فوق كل اعتبار ترتاح كليا بين الاربعاء والجمعة وتتحسن الظروف مع انتقال القمر الى العقرب الذي يشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من السرطان فتكون انت الرابح الاكبر تفرح وتاخذ النتيجة الناجحة وقد تحتفل بخبر بلقاء انها اجمل ايام الاسبوع بادر وحاول ان تتخطى القيود وتحرك باتجاه التقدم والتواصل مع الناس.

عاطفياً: يحميك كوكب الحب في هذا الاسبوع من برج السرطان الصديق ويحمل معه الحيويّة والنشاط وبالتالي توقّع أن تزدهر علاقاتك العائلية والعاطفية وأن تشهد أحاديث ولقاءات دافئة وتتصالح مع الشريك وتستمتع بأوقات مميّزة مع الاولاد والاحبة والاهل للعازب, يحمل اليك كوكب الحب الهدايا والمفاجآت العاطفية ويغيير قدرك نحو الافضل.

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