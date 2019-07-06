تنتظرك أجواء إيجابية خلال هذا الأسبوع

مهنياً: تطل على ايجابيات وتتمتع باجواء استثنائية متألقة من الحظوظ والوعود والانفتاح على آفاق جديدة أنت تتمتّع بجاذبيّة كبيرة تدفع الناس للوقوف الى جانبك خاصة يومي السبت والاحد تحت تاثير القمر من برج العذراء الذي يدعمك لتتوصل إلى نتائج عملية وواضحة تسويات مصالحات تاخذ اجوبة جيدة قد تقدم اقتراحات وحججاً منطقية تطلقها ببراعة فيسطع نجمك وتبدو راسماً لمصيرك بكل ثقة بالنفس يتابع الحظ يومي الاثنين والثلاثاء مع وجود القمر في برج الميزان الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان ما يجعل الاستثمارات أكثر وعداً تتبلور الأمور المهنية أكثر انها ايام تستحق منك ان تبذل جهدا اكبر وان تضع جدول اعمال منظم كما تحمل اليك التاثيرات الهوائية جائزة او ربحا او مكسبا ماليا ومن الممكن ان تقوم باستثمارات واعدة جدا فتسجل تطورات لصالحك وتقوم بخيارات منطقية وسليمة فلا تترك قطار الحظ يمر دون ان تستفيد منه كن سلسا حاور واسال واشرح كل ما يدور في راسك من افكار تتبدل التاثيرات الفلكية مع انتقال القمر الى معاكسة برجك من العقرب بين الاربعاء والجمعة فتدخل في مرحلة قلق امتحان تطورات مخيبة للامال او ليست من نصبك لذلك عليك ان تراقب كل ما يدور حولك وتلتقط المعلومات الصحيحة بعيدا عن الالتباسات والمشاكل وكن حاضرا ولا تضيع الوقت الثمين.

عاطفياً: تتاح لك فرصا عاطفية واجتماعية مميزة او تعيش رومنسية جديدة مع الحبيب ان التاثيرات الجميلة التي يرسلها لك كوكب الزهرة من برج السرطان تجعلك تعيش حبا وانفعالات وفرحة وتمارس جاذبية بثقة عالية بالنفس تأسر القلوب بحضورك وحديثك وانفتاحك للعازب سوف تحظى ببداية علاقة مشجعة للغاية او قد تقع في الحب من النظرة الأولى.

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