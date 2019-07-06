هند صبري تخطف أنظار متابعيها بـ"البشكير".. "يا خارجة من باب الحمام"

شاركت الفنانة التونسية هند صبري متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة ظهرت فيها ظهرت مرتدية "البشكير"، وممسكة بكوب من القهوة.

وعلقت "هند" على الصورة قائلة: "صباح الخير.. بعد أسبوع صعب"، وتلقت الفنانة التونسية الكثير من تعليقات متابعيها، كان أبرزها تعليق الفنانة غادة عبد الرازق، التي قالت: "خراشي على القمر ما شاء الله".

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ومن بين تعليقات متابعيها أيضًا: "يا خارجة من باب الحمام وكل خد عليه خوخة" "صباح الورد يا ورد" "ميختلفش على حبك اتنين".

يذكر أن الفنانة هند صبري شاركت في فيلم "الممر" خلال موسم عيد الفطر الماضي، وهو من بطولة الفنانين أحمد عز وآياد نصار وأحمد رزق، كما تعكف حاليا على تصوير مسلسل "جميلة وابن السلطان".

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