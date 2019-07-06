تنتظرك أمور جيدة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: بداية اسبوع جيد ونهايته ممتازة جدا مع وجود المثلث الفلكي المائي بين الشمس من السرطان والقمر من برجك بالاضافة الى وجود القمر في العذراء يومي السبت والاحد في بيت الاصدقاء والدعم والحياة العملية ما يعني نوعا من تقدم وتعاطف وتعاون معك لانهاء ملفاتك القانونية والحكومية التي بحاجة الى حل جذري وتسوية انها ايام ممتازة تحقق خلالها بعض الأهداف على الصعيدين المهني والشخصي، تبدو المعنويات مرتفعة كما التفاؤل إذاً إنه الوقت المناسب لكي تتعمق بمساعيك، وتقدم عروضك، وتفاوض بشأن شروط العمل لكن بالرغم من الاجواء الايجابية عليك ان تخفف النمط، وتحمي نفسك من الأخطار يومي الاثنين والثلاثاء مع انتقال القمر الى برج الميزان اي الى بيت الصحة والعمل فلا تقدم على تحديات أو تصرفات عشوائية لا تجازف ولا تغامر انها ايام متطلبة من الضروري ان تلجأ الى الهدوء وعدم اتخاذ اي قرار حاسم كي لا تندم وكن حذرا من التاخير وخيبة الامل واهتم فقط بالامور البسيطة تتحسن الاحوال وتنقلب المعطيات لصالحك فتسيطر من جديد على الاوضاع تحت تاثير المثلث الفلكي المائي مع القمر من برجك والشمس من السرطان بين الاربعاء والجمعة فتكون تاثيراته ممتازة وايجابية وتبدو في تالق كبير وتظهر عن شجاعة في الرأي او التصرف وتاخذ القرار المناسب والحاسم كما ان الحظ يعدك بظروف مشرقة قد تقوم بسفر او تلاحق هدفا مهما تستقطب الفرص المالية ويحالفك القدر لكي تكسب بعض التقدير والمكافآت.

عاطفياً: تطل على اسبوع عاطفي عائلي واعد وزاهر تحت تاثير الزهرة من برج السرطان فتعرف لقاءات سعيدة، وقد تتلقّى أخبارًا كثيرة ومفرحة من قبل الحبيب. سوف تعيش جميع مواليد العقرب لحظات عذبة وتكثر المواعيد والعواطف الجيّاشة. للعازب تسعى بكل قواك الى تحديد موعد يبدو مهما جدا بالنسبة الى استقرارك العاطفي.

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