تنتظرك تحديات صعبة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: إنه اسبوع التحديّات على صعيد العلاقات والشراكات بسبب تاثيرات كسوف الشمس الذي يؤثر عليك سلبا ويسيطر عليك شعور القلق والتوتّر الامر الذي يطلب منك الدقّة في العمل وحسن المتابعة لبعض الأوراق أو غيرها من الإجراءات.لكن بالرغم من التحديات سوف تعيش بداية اسبوع حافلة تسمح لك ان تكتشف النقاط الجيدة الموجودة في داخلك ايام تدعمك وتحميك فلا تضيع الفرص والحظوظ قد تسافر أو تغير فجأة توجهاتك، أو تنتقل إلى منزل جديد، أو تقوم بعملية شراء مهمة، باختصار تبيع وتشتري وقد تسوي قضايا عقارية أو عائلية بطريقة قدرية. لكن حاول أن تبقى متحفظاً يومي الاثنين والثلاثاء من تاثيرات القمر في الميزان الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان فتتسلط الاضواء على نقاط ضعفك او مسالة مهنية ضاغطة ومسؤوليات كثيرة وتعب وعتب فلا تقصر في اعمالك كن هادئا وواعيا ولا تعط ثقة متسرعة لأحد تكتمل معك قصة نجاح مع وصول القمر الى العقرب بين الاربعاء والجمعة الذي يشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من السرطان فتتحسن المعنويات والحظوظ وتشعر ان الامور تتحلحل ما يجعلك تعبر عن رايك بطلاقة وتنفتح على افاق جديدة وتكون صريحا وواضحا وتلفت الانظار بموضوعيتك سوف تناقش بعض العقود والقضايا المالية وتكون امام مكاسب وارباح وحيوية مضاعفة.

عاطفياً: لسوء الحظ، يحرمك هذا الاسبوع من الرومانسيّة وقد يكون عدم اهتمام شريكك مصدر شكوك بالنسبة لك. وذلك بسبب وجود كوكب الحب في مواجهة برجك من السرطان الذي يجعلك تعيش فترة صعبة وقد تبرز صفاتك القاسية والمتسلطة على الاجواء العائلية والعاطفية . من المحتمل أن يعاني شريكك من مزاجيّتك. للعازب، عليك السيطرة على أعصابك، وبذل بعض الجهود لحماية استقرار العلاقة.

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