تنتظرك أجواء فوضوية خلال هذا الأسبوع

مهنياً: عليك ان تشتغل بثبات ومسؤولية ولا تتكل على الحظ فالاحوال الفلكية ضاغطة وعاصفة انتبه من الفوضى والبلبة ولا تاخذ قرارات غير صائبة في هذه الايام الضعيفة التي تسلط الاضواء على اخطاءك امتحاناتك او اللقاءات الطارئة افتح عينيك وانتبه على اغراضك وممتلكاتك فالتقصير ممنوع من الضروري أن تأخذ حذرك وان تكون منطقيا حتى تعالج الامور بهدؤ يومي السبت والاحد مع وجود القمر من برج العذراء المواجه لبرجك إذ قد يجعلك تخضع لامتحان وتجارب وقد تضطر إلى تبرير نفسك، أو إلى تقديم براهين عن قدراتك نصيحة كن هادئا لو مهما حدث لكن بالرغم من بعض العراقيل الا انك تطل على ايام مهمة جدا وتبدأ الامور بالتغيير لصالحك فتعود البسمة تفرح وتتقدم وتتغذى بالمعنويات والنشاط والحماس يومي الاثنين والثلاثاء تحت تاثير القمر من برج الميزان الذي يعلن عن ظروف استثنائية تدخل على حياتك الفرح والطاقة الايجابية وقد تقلب الظروف المقاييس وتحمل اليك الاحداث السعيدة واللقاءات المشوقة والاحتمالات والفرص الواعدة قد تذهب بسفر فجائي او تقوم بتنقلات كثيرة وتطل على فرص مهمة تتبدل الظروف وتدخل في مرحلة ضعيفة بين الاربعاء والجمعة تحت تاثير المثلث الفلكي المائي بين القمر في العقرب والشمس من السرطان ما يولد بعض الهموم والمستجدات عليك مراجعة والتدقيق في الحسابات أو المشاريع لان العراقيل واضحة تتطلب منك جهداً لمحاصرتها.

عاطفياً: تبدو اكثر تأقلماً وايجابية فتكون بداية مرحلة جديدة على الصعيد العاطفي والعائلي تتبلور معظم الافكار وتجد للنزاعات حلولاً مناسبة جداً، تتحسّن اللقاءات الزوجية ويحل السلام كما يولد لك كوكب الزهرة من السرطان مناخا من التشويق والغرام ويحملك الحب الى اجواء رومنسية حيث تعيش لحظات لا تنسى للعازب قد تتعرف الى وجوه جديدة وربما الى زوج المستقبل.

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