تنتظرك انجازات كبيرة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: لا خوف عليك من تاثيرات كسوف الشمس فلن تؤثر سلبا عليك بل ستضعك سوف في دائرة الاهتمامات دائرة النجاح والانجازات اسبوع يسلط الاضواء على الطاقة التي تتمتع بها مع وجود القمر في برجك يومي السبت والاحد فيتدخل القدر لدفعك نحو الامام او لاعطائك فرصة استثنائية مع طلة جيدة وانقلاب في المعطيات لصالحك فتسمع خبر ممتاز يرفع من شأنك جواب لصفحة جديدة تتقدم بفعالية تربح تفرح كل المسائل العالقة تتحلحل ايام تخدم مصلحتك يتابع الحظ طريقه مع وصول القمر الى برج الميزان اي الى بيت المال الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان فيكون بانتظارك تفوق مكاسب وارباح وشهرة ما يجعلك مرتاحا نفسيا ومعنويا الحظ معك نسبة النجاح عالية ما يجعلك مقداما ومنتجاً انها فترة إنطلاقة رائعة وفعّالة تماماً تسبق بعض المنافسين وتحتل مركزاً متقّدماً. آن الأوان لكي تقوم بالخطوات الضرورية والمساعي من أجل تثبيت موقعك، أو قطف ثمار جهودك السابقة، أو الحصول على منصب يليق بك. كذلك سوف تنطلق ببراعة مع انتقال القمر الى برج العقرب بين الاربعاء والجمعة انها فرصة جيدة لتكثيف لقاءاتك واجتماعاتك فلا تنقصك سرعة البديهة كي تكون الاذكى والاقوى والسباق في كل المجالات فتتوضح امامك احداث وظروف مهنية وتتوصل إلى نتائج عملية وواضحة فيسطع نجمك وتبدو راسماً لمصيرك بطريقة فعالة ممتازة ناجحة ومثمرة.

عاطفياً: إنه أسبوع مميّز لتلطيف الأجواء والتقارب والمصالحة تتحمّس للقيام بنشاطات مشتركة مع الحبيب أنت كريم وطيّب القلب كما أنك مستعد أبداً ودوماً للمسامحة تبدو حاليًّا في قمة عطائك وانسانيّتك فلا عجب إذا كنت متكاتفًا مع الشريك للعازب قد يشير هذا الأسبوع الى ارتباط ما ويعلن عن قرارات حاسمة أو علاقة حبّ تستأثر اهتمامك وقد تحسم أمرك بالزواج.

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