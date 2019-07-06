تنتظرك أجواءجيدة خلال هذا الأسبوع

مهنيا:ً الاجواء جيدة تسمح لك ان تطل بطلة جميلة على المجتمع لا عذر لديك كل الظروف الفلكية داعمة مع تواجد القمر في العذراء يومي السبت والاحد اي في بيت المال بيت الثروة المالية والمعنوية والافكار الذكية والثقة بالنفس والنجاحات ما يجعلك قادرا على تحقيق تقدم في حياتك المهنية لذلك حاول ان تعمل على الاولويات والنقاط المهمة كي تنطلق في استحقاقات دسمة فتربح تقديرا وتسمع كلاما مشجعا بالاضافة الى وجود الكواكب مجتمعة في برجك المريخ وعطارد فتعيش اوضاعا مثمرة جدا انفراجات انقشاع تقدم وفرص رائعة تتلقى خبرا يسعدك ويتعلق بتقدم مهني وعرض وتغيير فما عليك سوى تكثيف الجهود وتعزيز التركيز والتفاني في العمل.كما يوفر لك القمر من برج الميزان يومي الاثنين والثلاثاء الربح والمكاسب المعنوية فتكون ايام ناشطة ايجابية وواعدة بالتحرر فتشير الى احداث مهمة او تطورات او لقاءات وتباشر بمفاوضات واعدة او تحصل على منصب مهم او تفكر بالانفتاح والتوسع في اعمالك مع اسواق خارجية لكن من المحتمل ان تشعر بمزاجية مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من العقرب بين الاربعاء والجمعة الذي يشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس ما يعني انك وصلت الى مرحلة الاستراحة حاول ان تعزز ثقتك بالنفس كن جريئ في مواقفك واجتهد اكثر كي تنجح في تخطي هذه الفترة المعاكسة وكن حذر جدا من نزاع مع المؤسسة التي تعمل فانت عنيد ومتصلّب المواقف وقد تثير احتجاج البعض أو نقمتهم.

عاطفياً: تستفزك وتتحداك التاثيرات الفلكية العاطفية لذلك حاول ان تتفهم مزاج الشريك واياك ان تفقد صبرك فالاجواء غير مستقرة فتشعر بفتور في المعاملة وعد الاهتمام ما يجعلك تسرع في إلقاء اللوم على من حولك عندما تتدهور الأمور أو تتسع الهوة بينكما. للعازب لا تتهور في إطلاق الاحكام، إذ يجب أن تأخذ أيضاً بعين الاعتبار أن جوّك الخاص ليس صافياً مع وجود كوكب الحب والشهرة والشمس في مواجهة برجك من السرطان.

Advertisements

قد يهمك أيضاً :

أكثر 7 وظائف تناسب مواليد برج السرطان

أسبوع يزخر بالدعم الفلكي لمواليد برج الجوزاء