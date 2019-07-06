تنتظرك أمور مزعجة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: تزعجك تاثيرات كسوف الشمس من السرطان وتسبب لك انشغالات وهموم وطوارئ فإنتبه جيدا لخطورة المرحلة والايام الضعيفة ايضا والفارغة من الحظ تحت تاثيرات القمر من العذراء يومي السبت والاحد ما يعني نوعا من انسحاب كسل اهمال للاعمال الروتينية التي تسبب لك بالضجر حاذر من انفصال او ارتباك فانت مرهف الحس حساس تتمارض بالكاد تنهي واجباتك الروتينية ما قد يجعلك تعيد النظر في بعض الامور او تشكك ببعض القرارات لذلك خذ وقتك وفكر جيدا قبل اتخاذ اي قرار وحاول ان تدلل نفسك وابتعد عن المواجهات والتحديات تتحسن الاوضاع الفلكية مع انتقال القمر الى برجك يومي الاثنين والثلاثاء ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج السرطان ما يعني انك دخلت فترة مهمة تفتح امامك تغييرات كبيرة حاول ان تستفيد منها وان تاخذ قرارات جذرية جريئة وقد يتدخل الحظ لدفعك الى الامام او لاعطائك فرصة استثنائية للسفر والرحلات او لتشق طريقك بحرية ونجاح على كل الاصعدة الصحية والفكرية والمعنوية والمهنية يتابع الحظ طريقه مع وصول القمر الى البيت الثاني اي الى بيت المال في برج العقرب ليشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من برج السرطان فتكون تاثيراته مهمة وقد تتلقى ايضا مبلغا من المال يأتي مكافأة على اعمال او عرضا غير اعتيادي يفوق توقعاتك.وعلى الارجح تسمع اخبار سارة او تتعرف الى اوساط مصرفية مالية تربح تستثمر تبيع تشري كل الامور واردة ان سرعة بديهتك تميزك عن غيرك.

عاطفياً: قد لا تسير الأمور كما تشاء على الصعيد العاطفي ، بل تنتابك هموم وقلق وتواجه خيبةاما أو تعرف جدالاً وخلافاً محتملاً، مع وجود كوكب الزهرة كوكبك الاساسي في مواجهة برجك من السرطان الذي يشير إلى أنك والشريك تعيشان فترة من القلق والحيرةوسؤ تفاهم .للعازب يجب أن تبادر إلى إشاعة الانسجام والحب والمباشرة بحوار ولو أن الرومنسية تبدو غائبة عن الاجواء في هذه الفترة الحرجة.

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