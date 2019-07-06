تنتظرك أمور سعيدة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: من المفروض ان تكون الامور والاعمال على السكة الصحيحة والسريعة فالاجواء العامة مميزة وسلسة فانت تتمتع بانطلاقة واعدة تجعلك تصل الى تسوية نجاح اكاديمي او مهني ومن الضروري ان تستفيد من الايام الجيدة كي تعزز مشاريعك لكن قد تضطر يومي السبت والاحد وتحت تاثير القمر من برج العذراء المعاكس الى تجنب التهور والتسرع ولا تغرق في مسائل معقدة ومتطلبات كثيرة حاول ان تكون مرنا ولا تقع في فخ الانزعاج والانتقاد ولا تنجرف وراء المجازفات وحاول ان تنهي الاعمال المتراكمة وان تنظم جدول اعمالك وان تكون واضحا في خياراتك وعلى الارجح سوف تحاسب بحزم على اخطاؤك تعود لتتصدر لائحة الابراج المحظوظة والقوية جدا جدا يومي الاثنين والثلاثاء مع انتقال القمر الجديد الى برج الميزان ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان فتنعم بطلة ساحرة وجذابة ايام ممتازة مليئة بالحظوظ والفرص الثمينة كثف مواعيدك واجتماعاتك كي تدخل في مرحلة من التحرر والانطلاق نحو خيارات جديدة ان كل الطوالع الفلكية تنقلب لمصلحتك وتقدم لك الاعمال المميزة قد يتغير قدرك وتفرح ببعض المستجدات يتابع القمر سيره نحو برج العقرب بين الاربعاء والجمعة ليشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من السرطان ويشير الى عطلة اسبوع مميزة من الاشراق والنجاح وبلوغ الاهداف ومن الممكن ان تبدأ عملا جديدا او تنتقل الى بيت جديد او منطقة جديدة كل الظروف تتغيير للافضل انه اسبوع ناجح وجيد.

عاطفياً: لا تزال المواقع الفلكية والمواقف تعمل لمصلحتك وقد تتحول علاقة صداقة الى علاقة اكثر عمقاً تحرز نجاحاً وتسوّي مشكلة أو خلافاً تصفو العلاقات ويكون القلب سعيداً وقد تفرح لخبر سار فتشعر بالانسجام وتبدو في احلى حالاتك مستفيدا من الاجواء الرومنسية للعازب قد تجد الانسان الملائم لك والذي يتجاوب مع نمط حياتك الشخصية المتطلبة.

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