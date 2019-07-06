تنتظرك أجواء متوترة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: تختلط عليك الامور تحت تاثيرات كسوف الشمس من برجك والذي يؤثر عليك مباشرة فتكثر التجاذبات والتغييرات المفاجئة وتتسائل عن صعوبة المرحلة والظروف المتناقضة لذلك كن مرنا في التعاطي مع الظروف انها غيمة صيف وتمر بالرغم من كل التشنجات التي يسببها كسوف الشمس الا انك سوف تعيش اسبوع نوعيته فعالة وجيدة جدا ونشيطة تجعل افكارك واضحة وتستفيد من تاثيرات الكواكب مجتمعة في برجك الشمس والزهرة والقمر من برج العذراء يومي السبت والاحد حاول ان تستفيد من النوعية الفلكية الجيدة واجعل جدول اعمالك مزدهرا لانك بالفعل سوف تنجح وتلتقط النقطة الدقيقة وتعمل عليها انها ايام جيدة هي اكتمال لبعض المشاريع فتتمتع بحيوية مضاعفة وتكون مستعدا لخوض مشاريع جديدة فتلاقي النتائج الباهرة والمشجعة جداً. تتبدل الظروف الفلكية مع انتقال القمر الى برج الميزان ليشكل مربع فلكي مع الشمس في برجك ما يجعل الظروف مخيبة للامال كما يشير الى عرقلة مهنية ويجعلك تعيش هواجس مالية وشكوك في بعض الشركاء في العمل يتغير المناخ ايجابا مع انتقال القمر الى برج العقرب الصديق بين الاربعاء والجمعة ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برجك تعطيك طاقة جيدة تسمح لك ان تسامح تتصالح وتنظر الى الامور بطريقة ايجابية انها عطلة اسبوع مميزة ومليئة بالوعود تحقق خلالها احلاما وتمارس جاذبية ونشاط وديناميكية حاول ان تعمل على المسائل الصعبة لانك بالتاكيد ستربح في امورك المهنية الشخصية السفر والتنقلات واللقاءات.

عاطفياً: إنّه أسبوع مناسب لتعزيز العواطف والمشاعر وربّما لتكثيف اللقاءات والاتصالات. مع وجود كوكب الزهرة في برجك الذي يحمل لك حدثا عاطفيا ومفاجأة سعيدة كما يجعلك تعيش افراحا وملذات ولقاءات شخصية واجتماعية مميزة تتعرف الى وجوه جديدة وتتلقى الهدايا كما العروض العاطفية المغرية للعازب تستفيد من اجواء رومنسية دافئة مناسبة وتتلقى جوابا حاسما او عرضا للزواج.

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