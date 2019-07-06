تنتظرك أجواء هادئة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: لن تطالك تاثيرات كسوف الشمس على العكس سوف تكون بداية اسبوع جيد جدا تجعلك تتمتع بقدرة على تسهيل امورك الشخصية المهنية والعملية وتعطيك نوع من تفهم يومي السبت والاحد تحت تاثير القمر من برج العذراء الترابي الذي يؤمن لك الطاقة الايجابية والجاذبية والاجوبة الصحيحة ويساعدك على استيعاب الاخرين انها ايام مثمرة فلا تغلق الابواب ولا تدعها تمر مرور الكرام وحاول ان تحقق خلالها بعض الأهداف التي كانت مستحيلة او عالقة ان نوعية الوقت غنية ودسمة ومناسبة لكي تتعمق بمساعيك، وتقدم عروضك، وتفاوض بشأن شروط العمل وتعيش اجواء مميزة بايجابياتها واحداثها ووعودها يتابع الحظ مع وصول القمر الى الميزان الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان يومي الاثنين والثلاثاء اي في بيت العمل والصحة والانشغالات تكثر المواعيد وتتاح امامك فرص استثنائية للتعبير عن الذات تنطلق واثقا مندفعا منفتحا على الاوساط المهمة والبراقة لكن لا تتوّقع تحالفاً قويّاً مع قضيتك بين الاربعاء والجمعة مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من العقرب الذي يشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من السرطان فتتراكم الاعمال والمسؤوليات حاول ان ترتاح خلال ساعات النهار وان تستجمع طاقتك للانطلاق في بعض الاعمال التي تتطلب مصاريف ايضافية وحاول ان تهتم بصحتك او بحياتك المنزلية وانتبه كي لا تغرق في التجذابات السلبية والدوامة التي تضع نفسك بها وتصرف بطريقة ذكية عطلة اسبوع ثقيلة وسلبية تجنب السلبيات وتجاهل الاستفزازات.

عاطفيّاً: وجود الشمس والزهرة في السرطان الصديق يجعلك تعيش احلاما سعيدة وتنطلق مغامرا في مجالات جديدة للمرة الاولى او تخوض مغامرات لم تعرفها في السابق ان الاجواء العاطفية تحمل لك الاستقرار والملذات وتعزز الثقة بالنفس بين الاحبة وتفرح لحدث سعيد طفل جديد في العائلة او خطوبة لاحد الاولاد للعازب تشتد الانفعالات والمشاعر والاشواق ويتحدث كوكب الحب عن علاقة عاطفية صاخبة وقوية او عن تغيير يحصل في حياتك الخاصة بطريقة مفاجئة خطوبة او زواج