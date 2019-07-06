تنتظرك أجواء عاصفة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: بالرغم من تاثيرات كسوف الشمس المعاكسة لبرجك من السرطان التي تسبب لك التعب والركض في كل الاتجاهات الا انك سوف تعيش بداية اسبوع غنية بالمعطيات الجيدة على كافة الاصعدة وذلك مع وجود القمر يومي السبت والاحد في برج العذراء الصديق اي في بيت العمل بالاضافة الى تاثيرات المريخ وعطارد من الاسد والمشتري من القوس تناسبك المواقع الفلكية وتجعلك مرنا في التعاطي مع الظروف فتسجل انتصارا ما ويقف الحظ الى جانبك وتبدو اكثر حزما وقدرة على اتخاذ القرار فتفرح بشعبيتك المستمرة وبدعم الأصدقاء والمجموعات لك. تزدهر أعمالك وتنمو طاقاتك الاجتماعية والانسانية، وتشعر بغزارة افكارك المبدعة . تتبدل الاوضاع الفلكية مع انتقال القمر الى برج الميزان يومي الاثنين والثلاثاء ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان فتكون ايام معقدة ضاغطة مليئة بالتوتر وحالة من الغليان والعنف والعدائية مطلوب منك الدبلوماسية والتروي كي لا تعرض نفسك للاخطار والحوادث لكن بالرغم من العواصف الفلكية الصعبة سوف تنقلب المعطيات لصالحك مع انتقال القمر الى برج العقرب الذي يشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من السرطان بين الاربعاء والجمعة فتمارس نجومية وجاذبية كبيرة تلتقط الفرص من كل مكان وتستعيد ثقتك المطلقة بالنفس من الضروري ان تستفيد مما يهديك الحظ من تغيير جذري ويجعلك تضمن النتائج الرابحة, واخيرا تذكر ان المرونة واللطافة وعدم فرض الآراء هم مفتاح النجاح.

عاطفيّاً: ان شيئا من اللااستقرار العائلي يلف حياتك الشخصية بسبب مواجهة كوكب الزهرة من السرطان من الضروري عدم خوض نقاشات زوجية او خلافات مع الاحبة او احد الاولاد ان هذا التوتر والعصبية في الاجواء تجعل العواطف تتراجع او تبرد ويثير الغيرة والرغبات والهواجس للعازب قد تعيد حساباتك وتأسف لظلم او عدائية او حقد قد تتعرض له او لتصرف من قبل من كان صديقاً او حبيباً.

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