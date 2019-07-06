في عيد ميلاد غادة عبد الرازق.. أبرز 5 زيجات في حياتها من أصل 11

بدأت حياتها بالعمل في الإعلانات، ثم وضعت أقدامها من خلال المشاركة ببعض الأعمال السينمائية إلا أن لمع أسمها بالمسلسلات الدرامية، فكان لظهورها وطلتها ما يُجذب المُشاهد نحوها، بأدوارها المتعددة، وأسلوبها وجراءتها ببعض الأحيان، استطاعت غادة عبد الرازق، أن تكون واحدة من أهم الفنانات في مصر اليوم تحتفل "غادة" بعيد ميلادها الـ 49.

"غادة" أثارت الجدل، مؤخرًا بتصريحاتها عن عدد زيجاتها، خلال استضافتها في برنامج "عايشة شو" المذاع عبر فضائية "النهار".

غادة عبدالرزاق: اتجوزت 11 مرة ومعنديش مانع أعملها تاني

حيث قالت الفنانة إنَّها تزوجت 10، أو11 مرة وقد تتزوج مرة أخرى إن وجدت الرجل المناسب.

ويرصد "هن" أبرز 5 زيجات للفنانة:

المرة الأولى.. زواج وإنجاب:

تزوجت "عبد الرازق" المرة الأولى، وهي في عُمر المراهقة، حسبما صرحت من قبل مع الإعلامي "نيشان"، حيث دخلت قفص الزوجية، وعي في السابعة عشرة من عمرها من رجل الأعمال السعودي عادل قزاز، التي أنجبت منه أبنتها الوحيدة "روتانا"، إلا أنهم انفصلا بعد عدة سنوات قليلة.

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الزواج الثاني.. انتهى لفارق السن:

لم تستمر غادة طويلًا، حتى تزوجت مرة أخرى من رجل أعمال، لم تفصح عن هويته من قبل، لكنها أشارت إلا أنها انفصلت عنه عقب مدة قصيرة أيضا، بسبب فارق السن، ولأنها كانت تشعر إنه يشبه والدها، وليس زوجها.

المرة الثالثة "مكملتش سنة"

زيجة لم تستمر لأكثر من عام، في 2002، حيث تزوجت من رجل يدعى حلمي سرحان، إلا أنها انفصلا عقب مدة قصيرة، بسبب الانشغال بالأعمال الفنية.

زواجها من وليد التابعي

تزوجت "عبد الرازق" للمرة الرابعة، من المنتج السينمائي وليد التابعي، الذي أنتج لها بعض الأعمال السينمائية أبرزها "أزمة شرف"، إلا أن الزيجة لم تستمر طويلًا، حيث أعلنت غادة في 2009، عن انفصالها عن التابعي، وذلك بالتزامن مع قرار حبسه في قضية شيك بدون رصيد.

محمد فودة والخلافات قبل 2015

في نهاية 2011، وعقب زواج ابنتها "روتانا" أعلنت "عبد الرازق" الزواج، من الصحفي محمد فودة، والتي صرحت مع "نيشان" عن حبها الشديد له، إلا إن الخلافات نشبت بينهما أكثر من مرة، حتى إنهما انفصلا، ثم عادوا مرة أخرى، لينفصلا نهائيًا في 2015.

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