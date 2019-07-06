القصة الكاملة لإدانة ياسين لاشين بالتحرش بطالبات في "إعلام القاهرة"

بعد تحريات دامت قرابة عامين، أعلنت الدكتورة هبة السمري، القائم بأعمال عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، أمس، قرار مجلس الجامعة بفصل الدكتور ياسين لاشين أستاذ العلاقات العامة والإعلان بالكلية، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد ثبوت اتهامه بالتحرش الجنسي والرشوة، عقب عامين من إحالته للتحقيق.

تعود وقائع القصة بين الطلاب وهذا الأستاذ إلى فترة سابقة، إذ اتهموه أنه يبتزهم من أجل النجاح وطلب منهم هدايا عينية ومادية، وفضحه الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية التفاصيل الكاملة لأزمة الدكتور ياسين لاشين:

تسجيل منسوب لأستاذ بجامعة القاهرة يهدد طالبة: "اتصوري عريانة"

تداول رواد مواقع التواصل تسجيلا صوتيا لرجل قالوا إنه للدكتور "لاشين" بجامعة القاهرة، في أثناء تهديده إحدى الطالبات، بعد أن طلب منها التصوير عارية.

وقال النشطاء إن الأستاذ هددها بالسلاح، وطلب منها أن توقع باسمها على إقرار منها بأنه كان يمد إليها يد المساعدة وأنه لم يبتزها جنسيا، وأنها كانت كاذبة في إدعائها عليه، وأنها، وفقا للتسجيل الصوتي، هي من "عرضت نفسها عليه".

وطلب الصوت المنسوب للدكتور في الفيديو من السيدة، أن يلتقط لها صورا عارية حتى يتمكن من ابتزازها بعد ذلك، ووفقا للتسجيل الصوتي قال الأستاذ للفتاة: "لما أطلبك تجيلي هنا، بأمانة وشرف لأني هابقى محرص منك، أنا كلي نار، كلي شر، أنت ما تعرفيش مين ياسين لاشين".

"حاكموا ياسين لاشين".. هاشتاج ضد "أستاذ إعلام" متهم بالتحرش

دشن عدد من طلاب وخريجي كليات الإعلام جامعة القاهرة، هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت اسم "حاكموا_ياسين_لاشين".

وكتب أحد طلاب الفرقة الرابعة: "يا ريت يا جماعة نفعل الهاشتاج ده يمكن يحصل حاجة ونقلب الرأي عام عليه"، فيما ذكرت إحدى الخريجات، تدعى هند مسعد ما تعرفه عنه، قائلة: "الواحد بيحمد ربنا إن موقعش معاه في أي مادة طول السنين دي".

رئيس جامعة القاهرة: وقف "لاشين" عن العمل.. وتفعيل دور إدارة "مكافحة التحرش"

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه لن يسمح بحدوث تجاوزات من قبل أعضاء هيئة التدريس تجاه الطلاب والعكس، مشيرا إلى أنه يعمل على تطوير منظومة العملية التعليمية بمختلف كليات الجامعة، موضحا أن أى فرد يخطئ سيعاقب.

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وقال الخشت لـ"الوطن"، إن الجامعة اتخذت إجراءات صارمة إزاء الواقعة الأخيرة المتعلقة بالدكتور "لاشين"، حيث تم إيقاف الأستاذ عن العمل وإحالته للنيابة العامة.

ولفت إلى أن الجامعة توجد بها إدارة لمكافحة التحرش، سيفّعل دورها خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن إساءة شخص لا تعني الإساءة إلى أكثر من 16 ألف عضو هيئة تدريس بالجامعة لهم كامل التقدير والاحترام.

مصدر: "لاشين" أجبر طالبات بـ"إعلام القاهرة" على ممارسة الجنس مقابل النجاح

كشف مصدر مسؤول بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن "لاشين" معروف عنه أنه دائماً ما كان يبتز الطالبات، موضحاً أنه كان دائماً يعرض عليهن الذهاب له ومقابلته فى الكافيه الذى يملكه بمنطقة الدقي، كي ينجحن في مادته، مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً منهن كُنّ يشتكين منه بسبب تحرشه جنسيا بهن.

وقال المصدر لـ"الوطن"، إن "لاشين كان يستدعى الطالبات إلى مكتبه بحجة مساعدتهن فى العمل بإحدى القنوات أو الجرايد، فى حين أنه كان يطالبهن بممارسة الجنس وتصويرهن عرايا، وتوقيعهن على إقرار بذلك، لمنع وقوعه تحت طائلة القانون وعدم محاسبته من قبل رئيس الجامعة".

محامٍ عن تسجيلات "ياسين لاشين": السجن 5 سنوات عقوبة مُسربها

قال المحامي القانوني محمد حمودة، إن التسجيلات المسربة للدكتور "لاشين"، غير قانونية، ولا يعتد بها على الإطلاق، ومن نشرها يجب سجنه وفقاً لنصوص القانون.

وأضاف "حمودة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور" مع الإعلامي معتز الدمرادش، أنه يجب سجن من سربها وسجلها بحكم القانون، حيث إنها تُعد بمثابة جريمة انتهاك لحرمة الغير وجنحة مشددة يعاقب مرتكبها بالسجن 5 سنوات.

ياسين لاشين يرد: لا استغرب الخوض في سمعتي ولا يصح للجامعة الأخذ بأراء "السوشيال ميديا"

نفى الدكتور "لاشين" ما نسبته صفحات لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إليه من تحرشه اللفظي بإحدى الفتيات، موضحا أن كل تلك الإدعاءات كذب وافتراءات، ولا يجوز الالتفات إلى أي شيء يتم تداوله عبر صفحات "السوشيال ميديا".

وأضاف "لاشين" لـ"الوطن"، أنه لم يسمع التسجيل الصوتي المنسوب له عبر صفحات الـ"سوشيال ميديا" لأنه مريض يخضع للعلاج بأحد المستشفيات لإصابته بـ3 جلطات، مؤكدا أنه لن يتعامل مع الأمر إلا حينما يتم إحالته إلى النيابة وفتح تحقيق رسمي معه في الأمر، وعندها سيرد على جميع الاتهامات.

وحول تصريح عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة بشأن فتح تحقيق معه بشأن الواقعة، شدد الأستاذ الجامعي أن الجامعة حرة تفعل ما تشاء ولا يصح أن تعترف بما يُكتب على الـ"سوشيال ميديا" التي تحولت إلى منصات للسباب والاتهامات، مؤكدا أن كل القضايا التي تم التحقيق معه، من قبل جامعة القاهرة، بشأنها أُغلقت تماما، مختتما: "ما يحدث لي قلة أدب.. ولا أستغرب أن يتم الخوض في سمعتي في الوقت الذي يشوّه ذلك العالم الافتراضي سمعة رؤساء الدول أنفسهم".

جامعة القاهرة تفصل أستاذ الإعلام بعد ثبوت تهمتي التحرش والرشوة

الفصل الأخير في القضية جاء بالأمس، عندما أعلنت الدكتورة هبة السمري، القائم بأعمال عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن قرار مجلس الجامعة بفصل الدكتور ياسين لاشين أستاذ العلاقات العامة والإعلان بالكلية، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد ثبوت اتهامه بالتحرش الجنسي والرشوة، عقب عامين من إحالته للتحقيق.

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