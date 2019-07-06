بـ 5 الخطوات.. تجنبي انتفاخ العينين في الصباح

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

قلة النوم والتعب والبكاء المفرط من أكثر الأسباب وراء مشكلة انتفاخ العينين.

فيما يلي بعض الخطوات التي يمكن أن تتبعها المرأة لتجنب الاستيقاظ صباحاً بعينين منتفختين، بحسب ما جاء بموقع "24 الإمراتي":

1- شرب كمية كافية من الماء في الليل

يعد احتباس الماء أحد الأسباب المهمة لانتفاخ العينين، لذا يُنصح بشرب كمية كافية من الماء خلال النهار وقبل النوم.

2-تجنب تناول الوجبات السريعة

من المحتمل أن يسبب تناول الوجبات السريعة مثل الفشار والبطاطس أثناء مشاهدة التلفزيون قبل الذهاب إلى النوم، انتفاخ العينين، بسبب ارتفاع نسبة الملح في هذه المواد الغذائية.

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3- التخلص من الاشياء التي تسبب الحساسية

تأكدي من التخلص من الأشياء التي تسبب الحساسية في المنزل لأن الحساسية قد تتسبب بتهيج العينين وانتفاخهما . لذا حاولي تنظيف الغبار في المنزل بشكل منتظم، والنوم على سرير نظيف.

4-الاسترخاء

قد يتسبب الإجهاد باضطرابات في توازن الملح في الجسم، مما قد يؤدي إلى انتفاخ تحت العينين في الصباح.

5-استخدام الملاعق المجمدة

احتفظي ببعض الملاعق في الثلاجة لبعض الوقت، واستخدميها في الصباح لإخفاء الانتفاخ تحت العيون عبر وضعها على المنطقة المتضخمة لبضع دقائق. هذا سياعد على تقليل الانتفاخ عن طريق تقلص الأوعية الدموية.