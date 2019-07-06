تخلصي من منتجات التجميل القديمة في هذه الحالات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

لمتابعة آثار مواد التجميل المستخدمة على البشرة والجلد أهمية كبيرة، خاصة التي اقتربت من انتهاء تاريخ الصلاحية، حيث يمكن أن تصيب بالعديد من الأمراض.

وفيما يلي قائمة بمنتجات التجميل الأكثر استخداماً، وتواريخ انتهاء صلاحيتها، بحسب ما نقل موقع "24 الإماراتي" عن صحيفة "تايمز أوف إنديا":

1- منظفات الوجه

بحسب الخبراء، فإن معظم منظفات الوجه تحافظ على جودتها لعام كامل، وإذا بدأت برؤية كتل أو تغير في لون السائل، فأنت بحاجة إلى التخلص منه على الفور.

2- مياه ميسلار

العمر الافتراضي لهذا المنتج هو ستة أشهر فقط، لأن البكتريا يمكن أن تنمو داخله عندما يتعرض للهواء.

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3- ملونات الوجه

بما أن ملونات الوجه هي منتجات تعتمد على المياه في تركيبتها، فإنها عرضة لالتقاط البكتريا، فإذا لاحظت تغيراً في لونها، أو أصبح قوامها سميكاً، فأنت بحاجة لرميها على الفور. وبحسب الخبراء فإن العمر الافتراضي للمنتج يتراوح بين 6 و12 شهراً.

4- المرطبات

الكثير من كريمات الوجه تدوم لعام واحد، ومع ذلك يمكن أن تنتهي صلاحيتها في أقل من عام إن لم يتم الاحتفاظ بها في شروط صحية.

5- العطور

إذا قمت بتخزين عطورك جيداً، فيمكنك زيادة مدة صلاحيتها. قد تستمر صلاحية العطور حتى 10 سنوات في بعض الأحيان. ينصح بتخزينها في الخزائن المظلمة، بعيداً عن الضوء.