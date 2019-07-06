بعد 3 أشهر زواج.. "نورهان" تطلب الطلاق: "كرهته بسبب عنفه معايا"

بعد 3 أشهر من الزواج، أقامت "نورهان م."، 28 عامًا، دعوى طلاق للضرر حملت رقم 1258/2018، ضد زوجها "حسين أ."، 32 عامًا، بعدما تضررت من قسوته في المعاملة، وأرفقت تقارير طبية تفيد بتعرضها للعنف الجنسي ما أدى إلى مضاعفات صحية.
زواج تقليدي وقع بين الزوجين بعد فترة خطوبة عادية حملت العديد من الخلافات التي قد تحدث بين أي طرفين، تروي الزوجة العشرينية لـ"هن": "اتجوزنا عن طريق صديقة لوالدتي رشحتني ليه واتقابلنا أكتر من مرة واتخطبنا كان بالنسبة لي شخص عادي مفيش بينا علاقة حب في الأول، لكن مكانتش فارقة معايا كنت متقبلاه وكنت فاكرة الحب بييجي بعد الجواز زي ما بيقولوا، اتخطبنا وكانت علاقتنا عادية زي أي اتنين بدأت يبقى في مشاعر شوية وبعد ما جهزنا الشقة اتجوزنا على طول لكن من يوم الفرح المشاكل الكبيرة بدأت بسبب عنفه معايا".
أسلوب عنيف في التعامل مع الزوجة أدى إلى اتهامها له بـ"الاغتصاب الزوجي": توضح "نورهان": "من يوم الفرح ومعاملته معايا عنيفة جدا لدرجة إنه حصلي نزيف وتهتك في المهبل، والدكتورة قالتله اللي حصل ده يسمى اغتصاب وإنه ممكن يموتني لو استمر بالشكل ده.. هدي شوية بعد كلام الدكتورة لكن أنا نفسيا تعبت جدا وبقيت بكرهه ومش طيقاه يلمسني، وبدأت المشاكل تكبر أكتر لدرجة إنها وصلت لمد الإيد كمان".
تضيف "نورهان": "تطور العنف بتاعه لأنه كمان بدأ يضربني ويشتمني بأهلي ودي حاجة لا يمكن أقبلها، فطلبت الطلاق لأني بكرهه ومش عايزة أعيش معاه، ومعايا تقارير طبية بتثبت اللي عمله فيا، وإنه كان هيموتني أول أسبوع جواز".
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