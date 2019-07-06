"الإفتاء" عن ارتفاع نسب الطلاق: "عدم قدرة على التكيف"

ارتفاع ملحوظ في نسب الطلاق في مصر، رصدته الجهات المعنية وفقًا للإحصائيات الرسمية الأخيرة، ما يؤثر سلبًا على الأسر المصرية والمجتمع، حيث يزيد من نسب المرأة المعيلة.

وعلقت دار الإفتاء المصرية على أسباب زيادة نسب الطلاق، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ارتفعت معدلات الطلاق بدرجة عالية في الفترة الأخيرة، بسبب عدم محاولة الزوجين التكيف مع بعضهما البعض، وعدم مراعاة الإطار الاجتماعي المختلف الذي جاء منه كل منهما".

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يشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن في أحدث دراسة له، عن ارتفاع معدلات الطلاق في مصر، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 2018، مقارنة بالعام الماضي، حيث احتلت محافظة القاهرة الأعلى في نسب الطلاق.

وتحتل مصر المركز الأول عالميًا في نسبة الطلاق، حيث بلغت حالات الطلاق خلال 2017 نحو 198 ألف حالة بزيادة قدرها 3.2 على عام 2016.

وسجلت أعلى نسبة طلاق في مصر بسبب الخلع، حيث بلغ عدد الأحكام بها 7199 حكما بنسبة 76.9% من إجمالي الأحكام النهائية (9364 حكما)، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب الخيانة الزوجية، حيث بلغ عدد الأحكام بها ثلاثة أحكام تمثل 0.03% من جملة الأحكام النهائية.

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