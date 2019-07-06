النظارات الملونة والنقشات غير التقليدية أحدث صيحات ستايل أسبوع الموضة الباريسي

دائمًا ما تقدم لنا عروض الأزياء أفكارًا وصيحات استثنائية، وشهدنا مؤخرًا ظهور العديد من تصاميم الأزياء المميزة في عروض أسبوع موضة "باريس والكوتور".

وفي حين أن لتصاميم عروض الأزياء وما يقدمه أبرز المصممين العالميين مكانةً خاصة، إلا أنه لا يمكن إخفاء حقيقة أن لستايل الشارع صيحاته المميزة وطابعه الخاص والمؤثر على الموضة.

نقدم لكِ أحدث صيحات ستايل شارع أسبوع الموضة الباريسي:

وردي من وحي السالمون

قد تتعجبين من الاسم، ولكن الغرابة عنصر أساسي في الموضة، وفي كل عام تظهر درجة مميزة من الوردي على الساحة، وهذا الموسم، يأتي اللون الوردي المستوحى من لون سمك السالمون من أحدث صيحات ستايل شارع أسبوع الموضة الباريسي.

اقرأ ايضا:

أفضل النظارات الشمسية لإطلالة مميزة في 2019

Advertisements

النظارات الملونة

نظارات الشمس لا غنى عنها طوال أيام السنة، وخاصة في الصيف، وعلى غرار الأزياء والحقائب وغيرهما، للنظارات الشمسية موضة خاصة بها، وهذا الموسم تظهر صيحة النظارات ذات العدسات الملونة بقوة على الساحة في أسبوع الموضة الباريسي.

نقشات غير تقليدية

على الرغم من أن نقشات الورود والغينغهام وغيرهما من النقشات الصيفية لا تزال تحتفظ بمكانتها هذا العام، إلا أنه حاليًا تظهر نقشات أخرى غير تقليدية على الساحة، مثل تلك التي تشبه لوحة فنية.

درجات الأصفر

عادة ما يرتبط الصيف بالألوان المبهجة والزاهية، وهذا الموسم يعد الأصفر بمختلف درجاته هو ملك الألوان، وخاصة باعتماده صيحة إطلالة اللون الواحد أو المونوكروم.

قد يهمك أيضا:

إليك تشكيلة نظارات عصرية لإطلالة مميزة في موسم 2019

تعرفي على النظارات الشمسية المناسبة للوجه المستدير