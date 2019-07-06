طريقة عمل لحمة الرأس

حضري لأسرتك لحمة الرأس، بخطوات الشيف الشربيني، في المنزل، بدون تكلفة أو مجهود، وإليكِ الطريقة: مكونات لحمة الرأس: لحمة رأس بصل جزر كرفس ورق لورا حبهان طماطم ليمون شطة فلفل حار زعتر ملح Advertisements فلفل زيت ذرة طريقة تحضير لحمة الرأس: قومي بسلق اللحمة، أولًا، مع البصل والجزر والمرفس وورق اللورا والحبهان. افرمي البصل والثوم و الطماطم، مع الفلفل الحار والملح والفلفل والأعشاب جيدًا. قومي بتشويح الخليط السابق في الزيت. ارفعي لحمة الرأس من ماء السلق و ضعيها علي ماء بارد، ثم قطعيها مكعبات. ضيفي اللحمة، للخليط الموجود في الزيت، وقلبيها جيدًا، ثم ضعي المكونات داخل طاجن. ادخلي الطاجن الفرن حتي ينضج. ​

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