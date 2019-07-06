تُصاب بعض السيدات بـ الأورام على المبيض، الذي لا يمكن الكشف عنها في البداية، إلا إن لها بعض الأعراض التي تظهر في المراحل المُتأخرة من المرض.

ويرصد "هن" أعراض الأورام على المبيض، وفقا لموقع "webteb"، هي:

أعراض الأورام على المبيض:

الشعور بالامتلاء سريعًا عند تناول الطعام.

وجود انتفاخ وتورم في منطقة البطن.

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الفقدان المفاجىء في الوزن.

الشعور بالتعب المستمر في منطقة الحوض.

تغييرات في عادات الأمعاء، مثل الإمساك.

كثرة التبول.

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