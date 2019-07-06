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أعراض الأورام على المبيض

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تُصاب بعض السيدات بـ الأورام على المبيض، الذي لا يمكن الكشف عنها في البداية، إلا إن لها بعض الأعراض التي تظهر في المراحل المُتأخرة من المرض. 

ويرصد "هن" أعراض الأورام على المبيض، وفقا لموقع "webteb"، هي:

أعراض الأورام على المبيض:

الشعور بالامتلاء سريعًا عند تناول الطعام.

وجود انتفاخ وتورم في منطقة البطن.

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الفقدان المفاجىء في الوزن.

الشعور بالتعب المستمر في منطقة الحوض.

تغييرات في عادات الأمعاء، مثل الإمساك.

كثرة  التبول.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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