لمرضى السكري.. تَناول هذه الأطعمة يحميك من الجفاف في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد سلطان: يتأثر العديد من مرضى السكري بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، بصورة سلبية. لمزيد من المعلومات عن مرض السكري.. اضغط هنا

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