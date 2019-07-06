في ذكرى وفاته.. ما هو المرض الذي أنهى حياة عبد السلام النابلسي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - لقبه الجمهور بأسطورة الكوميديا، وساعدته خفة ظله وطلته الجذابة على أسر قلوب المشاهدين. لمزيد من المعلومات عن المرض الذي أنهى حياة عبد السلام النابلسي.. اضغط هنا

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