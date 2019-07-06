350 جنيها.. تكلفة قضاء ليلة على جزيرة أبو منقار التي فضلها "راموس" وأسرته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

فضل النجم العالمي سرجيو راموس، لاعب ريال مدريد والمنتخب الإسباني، أن يذهب في رحلة سياحية برفقة أسرته إلى جزيرة أبو منقار بالقرب من مدينة الغردقة.

وخلال 4 ساعات استمتع راموس وأسرته بوقتهم على شاطئ الجزيرة بالقيام بالعديد من الأنشطة الترفيهية كتناول الغذاء، وممارسة الألعاب المائية وركوب "الجيتسيكي".

وفي النقاط التالية نستعرض لكم أبرز المعلومات عن جزيرة أبو منقار:

- تقع جزيرة أبو منقار أمام شواطئ الغردقة وهي امتداد لجزيرة الجفتون.

- يوجد بها شاوطئ تمتلئ بالقواقع البحرية والرمال البيضاء، إلى جانب بحيرة صغيرة يحاوطها الشجر ويوجد عليها العديد من طيور النورس.

- تبلغ مساحتها أقل من 2 كيلو متر مربع.

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- تحوي الكثير من أشجار المانجروف، والتي تعد مساحة كبيرها منها، إذ تغطي الأشجار ما يزيد على ربع مساحة الجزيرة.

- يمنع إقامة أي أنشطة على ظهر الجزيرة، ولكن يسمح بقيام أنشطة بمحيط شواطئها وليس على اليابسة منها.

- يعيش أعداد كثيرة من الدلافين بالقرب من شواطئها بصفة مستمرة.

- يرجع سبب تسمية الجزيرة بهذا الاسم حسب بعض الآراء، إلى شكلها الجغرافي فالجزء الشرقي منها عبارة عن لسان رملي يمتد داخل البحر بشكل متعرج يشبه إلى حد كبير منقار الطير.

ويمكنك الذهاب في رحلة لمدة يوم خلال إقامتك بأحد الفنادق داخل مدينة الغردقة إلى جزيرة أبو منقار والاستمتاع لكافة الأنشطة الترفيهية هناك بتكلفة تترواح بين 320 جنيهًا إلى 380 جنيهًا، بحسب ما ذكرته إحدى الشركات السياحية لـ"الخليج 365".

يذكر أن زيارة سيرجيو راموس إلى هذه الجزيرة جاءت بناء على دعوة من رجل الأعمال كامل أبوعلي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بمحافظة البحر الأحمر.