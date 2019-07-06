حظر النقاب انتهاك للحقوق أم دواعٍ أمنية؟.. مصريات وتونسيات يعلقن

حالة من الجدل، بعد قرار يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، الجمعة، منع النقاب في المؤسسات العامة، لدواعٍ أمنية.

ووقَّع "الشاهد" على منشور حكومي: "يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية".

يأتي هذا القرار بالتزامن مع التفجيرين الانتحاريين، اللذين شهدتهما العاصمة تونس، الثلاثاء الماضي، واللذين أسفرا عن مقتل وإصابة العديد.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار حظر النقاب، بين مؤيدي الأمر وبين معارضيه، خاصة أن البعض يربطه بالدين.

تونسيات يؤيدن القرار:

تداولت العديد من الصفحات التونسية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من القرار، والذي تفاعلت معها العديد من التونسيات، اللاتي أيدن القرار بشدة.

قالت "هـ. بوداهرا": "ناقص بصراحة يلزم منعه في كل تراب الجمهوريه مش المؤسسات العمومية برك"، ووافقتها أخرى، قائلة: "غير كافي يلزم في الأماكن والساحات العامة".

وتابعت فتاة تُدعى "راموسا": "قرار يستاهل التحية، وكان لازم يتاخد من زمان".

ومن جانبها، اعترضت "ن. زروق" على الحظر، قائلة: "هل ستقف العمليات الإرهابية بعد منع النقاب"، مضيفة: "كان الأجدر به توفير الأموال بهدف تحسين القوة الأمنية والعسكرية، فإلى يومنا هذا لم نسمع بإرهابي ارتكب عملية إرهابية وهو لابس النقاب".

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مصريات يعلقن على قرارات منع النقاب

لم يتوقف الأمر على صاحبات القضية فقط، فهناك بعض المصريات اللاتي أبدين رأيهن في القضية، بشكل مُطلق.

"حظر النقاب تعدٍ على الحرية أم إجراء لمكافحة الجريمة؟".. هكذا طرحت "هُن" السؤال على البعض السيدات بوجه عام، والمنتقبات بشكل خاص، لتتباين إجابتهن على النحو التالي:

تقول إيناس حاتم، خريجة هندسة معماري، جامعة القاهرة، إن النقاب لم يسبب لها مشاكل من أي نوع طول سنين الجامعة، إلا أنه عقب تخرجها واجهت العديد من الصعوبات بسبب رفض أصحاب العمل المنتقبات، بينما تقبل البعض الآخر.

وتضيف: "أنا شايفة إنه مش من حقهم لأنه حرية شخصية ألبس اللي أنا عايزاه طالما مش هضر المجتمع بل إني هنفعه كمان سواء بمشاركتي مثلا كمهندسة في عمل مشاريع لمبانٍ سكنية أو تجارية أو أيا كان".

وتواصل: "لو خايفين من الناحية الأمنية ممكن يكون في موظفة أمن بالمصالح الحكومية تقوم بالتأكد من هويتي وأنا داخلة المكان أعمل إيه سواء مستشفى، أو قسم ضرائب، ولو خايفين من العاملات إنهم يعملوا شيء غير قانوني وهما منتقبات يعملوا نظام مراقبة بالكاميرات ويعرفوا مين بالظبط المنتقبات اللي شغالين ولو نفترض واحدة سرقت حاجة هتكون الصبح دخلت من البوابة والموظفة اتأكدت من هويتها واتشاف في الكاميرا هي لابسة إيه فيتعرف إذا كان هي".

واعترضت نهى سيد على فكرة الحظر بوجه عام، خلال حديثها قائلة، "طب أنا كمنتقبة دلوقتي إيه ذنبي إني مشتغلش، أجرمت في إيه يعني عشان داريت وشي، إيه الفرق بين العنصرية بين البيض والسود والعنصرية بين المتحررات والمنتقبات؟ الاتنين مفيش ليهم مبرر إلا أمراض نفسية"، متابعة، "يعني لازم أقلعه عشان أشتغل".

ورغم اعتراض البعض، إلا أنه كان لبعض السيدات رأي آخر، فتقول "نور علي": "لازم يتمنع لأننا مش بنعرف هوية اللي لابسه وده مش أمان"، مضيفة: "أنا بصراحة بقلق لما تركب معايا منتقبة الأسانسير أو أدخل مكان وألاقي واحدة بالصدفة داخلة ورايا بحس بضربات قلبي بتدق بسرعة وإني متوترة خصوصًا لو شايلة حد من ولادي".

وتبنت سيدة أخرى نفس وجهة النظر، "عشان بيعملوا بالنقاب البدع، لازم يتمنع بسبب الحوادث اللي بتحصل بسببه".

بينما تقول أميرة مصطفى، "أنا عارفة إن في ناس بتلبسه تدين لكن لازم في الشغل على الأقل يكون في لغة الجسد والعيون، ونعرف نتواصل وجهًا لوجه".

يذكر أنه في 2014، منح وزير الداخلية ترخيصا لرجال الأمن لمراقبة الأشخاص الذين يرتدون النقاب، خاصة لأنه حيلة يلجأ لها بعض الإرهابيين.

وكان الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، قد منع النقاب نهائيًاـ إلا أنه عاد من جديد، عقب ثورات الربيع العربي والإطاحة به.

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