الامارات | علي بن ثالث

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على الرغم من الهدوء الظاهري الذي تتمتع به البحار عموماً، إلا أنّ دراسة عالم البحار أفرزت كمية كبيرة من الدهشة، وربّما لهذا السبب يصفون البحار دوماً بأنّها تتصف بالغدر، فقد تثور أمواجها في أيّ لحظة، وأحياناً تكون متصالحة مع الشاطئ وهادئة، وأحياناً أخرى تتلاطم وتضرب الرمال والصخور، كما أنّ عالم الحيوانات في أعماق البحار غريبٌ جداً، فبعضها يعيش على شكل مجموعاتٍ ضخمة، وآخر يعيش منفرداً، وثالث يظلّ في منطقته، ورابع يُهاجر إلى مسافاتٍ بعيدة، ما يعني أنّ عالم البحار والمحيطات لا يقلّ حركة وإثارة عن عالم اليابسة. صورة لسمكة من فصيلة عارية الخياشيم من منطقة لمبي بإندونيسيا. علي خليفة أحمد سعيد بن ثالث الحميري، من مواليد إمارة دبي، مصور فوتوغرافي ومحترف تصوير Advertisements أفلام وثائقية، حاصل على دبلوم تصوير وثائقي من أكاديمية لندن، ودبلوم في اللغة والأدب الفرنسي من جامعة مونبلييه الفرنسية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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