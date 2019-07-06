الامارات | «دبي للسياحة» تكرّم الفائزين بـ «جائزة السياحة المستدامة 2019»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للسياحة» تكرّم الفائزين بـ «جائزة السياحة المستدامة 2019» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) الفائزين بـ«جائزة دبي للسياحة المستدامة 2019»، وذلك خلال حفل خاص أقيم بهذه المناسبة في فندق إنتركونتيننتال في دبي فستيفال سيتي، بحضور عدد كبير من ممثلي المنشآت الفندقية وقطاع الضيافة في دبي، حيث تم الاحتفاء بإنجازات الأفراد والمؤسسات في مجال المحافظة على البيئة وإسهاماتهم في تعزيز الوعي بأهمية الاستدامة في قطاع الضيافة، وكذلك تبنّي الممارسات والإجراءات العملية التي ترتقي بمستويات الاستدامة في قطاع السياحة.

وشهدت الدورة الخامسة لـ«جائزة دبي للسياحة المستدامة» استلام أكثر من 200 مشاركة ضمن 15 فئة، منها تسع جوائز موجهة لمؤسسات الضيافة، وست جوائز لتكريم جهود الأفراد الذين طبقوا مبادئ الاستدامة بشكل فعّال وفق معايير الجائزة، ونجحوا في إحداث التغيير المطلوب في منشآتهم. وكرّمت الجوائز التسع الرئيسة الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية والمخيمات الصحراوية، بينما شملت الفئات الست للجوائز الخاصة: «أفضل فريق أخضر»، «أفضل مشاريع زيادة كفاءة الطاقة في المباني»، «أفضل جهة رائدة في دعم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات»، «أكثر جهة داعمة للمشتريات الخضراء»، «أفضل جهة رائدة في استخدام الطاقة المتجدّدة»، و«أفضل رائد في الاستدامة». جاء اختيار الفائزين بجائزة دبي للسياحة المستدامة 2019، عبر لجنة التحكيم التي ضمّت في عضويتها كلاً من: إيفانو أنيللي، الرئيس التنفيذي لمركز دبي المتميّز لضبط الكربون، وفيصل علي راشد، مدير إدارة الطلب على الطاقة في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وليلى عبداللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، وحبيبة المرعشي، الشريك المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، وعلي الجاسم، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد إسكو».